Το... φάουλ που έβγαλε νοκ-άουτ τον Ταβάρες εκνεύρισε και τον Ένις: «Απαράδεκτη απόφαση»»

Στα 3:09 πριν την λήξη του αγώνα και με το σκορ στο 78-82 υπέρ του Ολυμπιακού, οι διαιτητές χρέωσαν με επιθετικό φάουλ τον Ταβάρες σε προσπάθεια για σκριν, με τον σέντερ της Ρεάλ να τίθεται εκτός παιχνιδιού αφού ήταν το 5ο του φάουλ.

Ο Ντίλαν Ένις, μάλιστα εξέφρασε την δυσαρέσκεια του για την απόφαση των διαιτητών με ανάρτηση που έκανε στο «X», αναφέροντας ότι ήταν μια απαίσια απόφαση.

«Δεν σφυρίζεις αυτό στον Ταβάρες σε τέτοια στιγμή! Απαράδεκτη απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έμπειρος γκαρντ της Μούρθια.

You don’t call that on Tavares right now! Terrible call!!