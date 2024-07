«Παραμένει στο ΝΒΑ o Mίχαλιουκ, ο Ολυμπιακός στρέφεται στον Φουρνιέ»

Συγκεκριμένα το Telesport αναφέρει πως ο Μίχαλιουκ θα παραμείνει στο ΝΒΑ, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με μία ομάδα.

Παράλληλα, σημειώνει πως ο Ολυμπιακός είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του για τον Ουκρανό, αλλά μετά από αυτή την εξέλιξη στρέφεται στον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος επίσης έχει μείνει ελεύθερος.

🚨BREAKING: According to our sources, Sviatoslav Mykhailiuk is staying in the NBA! 💥



The Ukrainian is on the verge of an agreement with an NBA team, despite significant interest from Europe, primarily from Olympiacos. 🔴⚪



The team from Piraeus will now focus on Evan Fournier.