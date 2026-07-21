Τον περιμένει πώς και πώς: Ο παίκτης που ο Νίστρουπ πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά

Έχει ακριβώς αυτό που θέλει ο Δανός κόουτς του Παναθηναϊκού.

Δεν τον είδαμε παρά ελάχιστα εν δράσει πέρυσι με τους back to back σοβαρούς τραυματισμούς του και αυτό περισσότερο από όλα, ήταν κρίμα για τον Παναθηναϊκό. Καθότι έστω αυτό το μικρό δείγμα παρουσίας ήταν αρκετό για να καταλάβουμε πως είναι ένας (πολύπειρος) επιθετικός από αυτούς που δεν βρίσκεις εύκολα εκεί έξω.