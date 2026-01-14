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Ήρθε η ώρα να… αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ

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Πώς ο ΠΑΟΚ έπιασε στον… ύπνο τον Ολυμπιακό, οι αλλαγές που δεν βοήθησαν καθόλου, ο αδικημένος Γιαζίτσι και οι μεταγραφές που πρέπει να γίνουν.

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Ήρθε η ώρα να… αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ