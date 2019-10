Γιαννιώτης: «Μεγάλη τιμή...»

Συγκινημένος είναι ο Σπύρος Γιαννιώτης που δέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή την αναγνώριση στο έργο του και στη στάση ζωής του, με την πρωτοβουλία των υπευθύνων να τον συμπεριλάβουν στο Hall of Fame των κορυφαίων αθλητών που υπηρέτησαν την Μαραθώνια Κολύμβηση.

Ο Σπύρος Γιαννιώτης μίλησε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, όπου δήλωσε: "Αποτελεί μεγάλη μου τιμή η Παγκόσμια αυτή αναγνώριση στο έργο μου και στην προσπάθειά μου. Είναι μία πάρα πολύ όμορφη διαδικασία, ήδη προετοιμάζομαι για αυτή την εκδήλωση, που θα λάβει μέρος στη Νέα Υόρκη τον προσεχή Μάιο. Περιμένω να το γιορτάσω, θα προσπαθήσω να έχω κοντά μου τη σύζυγό μου, Ισμήνη, καθώς και κάποια άλλα συγγενικά μου πρόσωπα".

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, ο οποίος έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση στη Μαραθώνια Κολύμβηση, ασχολείται πλέον ως προπονητής, έχοντας την ευθύνη της αγωνιστικής ομάδας του Πανελληνίου ΓΣ.

Ο Σπύρος Γιαννιώτης νιώθει ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση, όταν γνωρίζει ότι στο Hall of Fame της Μαραθώνιας Κολύμβησης υπάρχει μόνο ένας Έλληνας κολυμβητής, που αποτελεί θρύλο για τον Ελληνικό αθλητισμό και δεν είναι άλλος από τον αείμνηστο Ιάσωνα Ζηργάνο, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πέρασε τα στενά της μάχης και μπήκε στο Hall of Fame το 1971. Μιλώντας για τον Ζηργάνο, ο Σπύρος Γιαννιώτης ανέφερε: "Ο Ιάσωνας Ζηργάνος αποτελεί έναν θρύλο του αθλητισμού και της Μαραθώνιας Κολύμβησης. Μία τεράστια προσωπικότητα, από τους πρώτους που ξεκίνησαν αυτό το άθλημα. Είναι, λοιπόν, μεγάλη τιμή για μένα να είμαι ο δεύτερος Έλληνας με αυτό το επίτευγμα και να ακολουθώ τα βήματα αυτού του θρύλου. Θέλω επίσης, να τονίσω πως η αναγνώριση στο Hall of Fame δεν αφορά μόνο τον πρωταγωνιστικό και κυρίαρχο ρόλο των αθλητών και των αθλητριών μέσα στο νερό, αλλά και έξω από αυτό, στη στάση ζωής που κράτησαν στον αθλητισμό και γενικότερα στην κοινωνική προσφορά τους".