Ένας «πύργος» σε χρώμα… οράνιε

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν ο Παναθηναϊκός της επόμενης μέρας αρχίζει να παίρνει σχήμα. Και επειδή, όπως λένε, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο η προσθήκη της Έλιν Τίμερμαν έρχεται όχι απλά για να καλύψει τα κενά που θα αφήσουν αυτές που θα αποχωρήσουν αλλά για να κάνει την ομάδα καλύτερη.

Σε μια γενικότερη παρατήρηση όσον αφορά τα του πρωταθλήματος είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να έρχεται το τουρκικό πρωτάθλημα με τη δυναμική του και τα μεγάλα μπάτζετ και να παίρνει τις αθλήτριες που ξεχωρίσουν από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και μεταξύ αυτών και της Volley League. Τώρα βλέπουμε ότι, στην προκειμένη περίπτωση, ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που αποκτάει παίκτρια από μια τουρκική ομάδα πανίσχυρη και προ ολίγων εβδομάδων κάτοχο ευρωπαϊκού τίτλου.

Το προφανές είναι πως οι πράσινες προσθέτουν στη μηχανή της μια παίκτρια υψηλού επιπέδου, με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο και σε πολύ καλή ηλικία όντας 27 ετών. Το πιο ουσιαστικό, όμως, είναι πως μιλάμε για μια παίκτρια που ταιριάζει στις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού. Σε μέγεθος μοιάζει με τη Σάμανταν, με 1.93 ύψος, αλλά ταυτόχρονα είναι μια γρήγορη κεντρική με καλή αίσθηση του μπλοκ. Έχοντας καλή αντίληψη αλλά και μέγεθος χαλάει με ευκολία αντίπαλες επιθέσεις και σε μια ομάδα όπου υπάρχει ως δίδυμο ακραίων η Γουάιτ με τη Λαμπκόφσκα αυτό μπορεί να είναι πολύτιμο.

Ωστόσο μπορεί να πέφτει το βλέμμα μας στο κομμάτι του μπλοκ όταν μιλάμε για κεντρικές αλλά είναι γεγονός ότι η Έλιν Τίμερμαν είναι μια καλή επιθετικός παράλληλα. Έχει άνεση στο να τελειώνει τις φάσεις με πρώτο χρόνο αλλά και με πλάγια βήματα και όταν μάλιστα μιλάμε για μια τόσο ψηλή κεντρική είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί από τις περισσότερες αντιπάλους πάνω στο φιλέ. Η χημεία είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αλλά σίγουρα η εμπειρία και η ποιότητα της Κωνσταντινίδου μπορούν να δημιουργήσουν άμεσα σύνδεση μεταξύ τους με τη νέα σεζόν.

Πέρα από τη διετία της στη Γαλατά η Έλιν Τίμερμαν έκανε θραύση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Σεπτεμβρίου με την εθνική Ολλανδίας. Σε τέσσερα από τα πέντε παιχνίδια της ομάδας της ήταν διψήφια δίνοντας τεράστια ώθηση στις οράνιε στο δρόμο για την οκτάδα.

Είναι προφανές πως, όπως λέει και ο λαός, ουδείς αναντικατάστατος. Όταν μιλάμε για αθλητισμό και μάλιστα για βόλεϊ τα «πήγαινε έλα» των αθλητών και αθλητριών είναι κάτι σαν… καθημερινότητα. Το ζητούμενο δεν είναι ποιοι φεύγουν αλλά ποιοι έρχονται και πόσο καλά μπορούν να ενσωματωθούν στο σύνολο. Πέρυσι η ομάδα του Παναθηναϊκού χτίστηκε αρκετά νωρίς, ίσως πιο νωρίς από όταν συμφώνησε ο Κιαπίνι. Φέτος η ομάδα χτίζεται με τον Ιταλό στον πάγκο και κυρίως με τον Ιταλό να είναι έτοιμος να συνεχίσει το έργο του και τη νέα σεζόν. Αυτό σημαίνει πως οι κινήσεις μπορούν να είναι ακόμα πιο προσεκτικές και με βάση τις απαιτήσεις του κόουτς που ξέρει τι έχει στα χέρια του αλλά κυρίως ξέρει πως θέλει να πορευτεί ώστε να πάει την ομάδα του ένα βήμα ψηλότερα.