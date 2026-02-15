Το πιο δυνατό τεστ

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει σημαντικό προβάδισμα στη βαθμολογία αλλά αυτό δεν ήταν ικανό για να μετατρέψει την αναμέτρηση με τον ΑΟ Θήρας σε αδιάφορη. Οι πράσινες… ξόρκισαν φαντάσματα και πλέον μπορούν να στρέψουν το βλέμμα και όλη την προσοχή τους στο μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης.

Είναι ξεκάθαρο πως κανένα παιχνίδι με τον ΑΟ Θήρας δεν ήταν και δεν είναι εύκολη υπόθεση ειδικά σε μια περίοδο που η ομάδα του νησιού παρουσιάζει σπουδαία αγωνιστική βελτίωση. Άλλωστε η δήλωση του Μανώλη Σκουλικάρη μετά το ματς, ότι η ομάδα του δεν φεύγει με χαμόγελα καθώς στόχος ήταν η νίκη, δείχνει ξεκάθαρα και την νοοτροπία που επικρατεί στο σύλλογο.

Η συνολική εικόνα σίγουρα θα μπορούσε να φέρει πολλά θετικά συμπεράσματα στον ΑΟ Θήρας αλλά προφανώς και στις πράσινες. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς αλλά νίκησε έναν πολύ καλό αντίπαλο, που σε κάποιες στιγμές του αγώνα ίσως και να ήταν ανώτερος, αλλά κυρίως έβγαλε αντίδραση μετά από μια ήττα που κόστισε και πόνεσε. Ήττες που συνοδεύονται από αποκλεισμό, όπως αυτή που προηγήθηκε από τον ΠΑΟΚ, είναι συχνά ικανές να χαλάσουν τη συγκέντρωση της ομάδας και να βγάλουν… το τραίνο από τις ράγες.

Σε πολλά σημεία του αγώνα ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε επιθετικά. Χρειάστηκε δύο ή και τρεις ευκαιρίες για να κατακτήσει πόντο και αυτό χάρη στην πολύτιμη συνεισφορά, σε μεγάλο βαθμό, τόσο της Ρόγκα όσο και την Αντωνακάκη. Οι 23/48 επιθέσεις της Μπένετ μπορεί να μην είναι τραγικό στατιστικό αλλά σίγουρα οι πράσινες έχουν ανάγκη από μεγαλύτερη επιδραστικότητα της διαγώνιάς τους στο παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο πως εξίσου πολλές επιθέσεις πήρε και η Γουάιτ και ενδεχομένως η ακραία του τριφυλλιού να πήρε πιο πολλές μπάλες σε κρίσιμες φάσεις που έκριναν σετ ή και στιγμές που ο Παναθηναϊκός πήγαινε για το comeback.

Το μπλοκ άμυνα του ΑΟ Θήρας δούλεψε για ακόμα μια φορά με μεγάλη συνέπεια και ήταν ο λόγος που ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αρκετά. Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις ο Κιαπίνι, όπως έκανε με τον ΠΑΟΚ και όπως κάνει συχνά το τελευταίο διάστημα, δεν άνοιξε ιδιαίτερα το ροτέισον. Έριξε στο παιχνίδι τη Χατζηευστρατιάδου και αξιοποίησε τη Ράπτη σε σερβίς και υποδοχή αλλά μέχρι εκεί. Ενδεχομένως αυτό να είναι ένα δείγμα για το πως θα πορευτεί από εδώ και πέρα στα δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν. Βέβαια, τόσο η Κωνσταντινίδου όσο και οι ακραίες δεν έπαιξαν άσχημα οπότε ουσιαστικά αυτό που έκανε ο Ιταλός κόουτς ήταν να τις αφήσει να βρουν ρυθμό ακόμα και στις στιγμές που η ομάδα δέχονταν πίεση.

Η νίκες είναι πάντα νίκες ακόμα και αν έρχονται δύσκολα πόσω μάλλον όταν συνοδεύονται με τρίποντο. Μια ενδεχόμενη ήττα ή ακόμα και απώλεια βαθμού ήταν ικανή να φέρει πίεση από το πουθενά σε έναν Παναθηναϊκό που φέτος εντυπωσιάζει. Αυτό είναι το στοιχείο που κάνει ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον ΑΟ Θήρας τόσο θετικό και μάλιστα λίγες μέρες πριν από ένα τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό ματς. Και φυσικά το +5 από τον Ολυμπιακό είναι μια απόσταση που με βάση το πρόγραμμα και δεδομένου ότι ακολουθούν μόλις 4 αγωνιστικές φαίνεται πως πολύ δύσκολα μπορεί να ανατραπεί.