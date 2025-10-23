Ducati: «Τέλος η χρονιά για τον Μαρκ Μάρκεθ»!

Οι γιατροί συνέστησαν πλήρη ακινητοποίηση του χεριού για την αποκατάσταση του τραυματισμού του, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στον ώμο στις 13 Οκτωβρίου και η Ducati ανακοίνωσε πως θα χάσει τους τελευταίους δυο αγώνες στο 2025. Φαβορί ως αντικαταστάτης ο δοκιμαστής, Μικέλε Πίρο.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε ο Μαρκ Μάρκεθ: «Η απόφαση πάρθηκε με γνώμονα τη λογική και το σεβασμό στους φυσιολογικούς χρόνους της ανάρρωσης. Ο γιατρός μου ήταν ξεκάθαρος: η αποκατάσταση πηγαίνει καλά, αλλά χρειάζεται υπομονή και σωστή δουλειά. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, με πολλή προπόνηση και φυσικοθεραπείες, αλλά αυτό δεν πρέπει να επισκιάσει το μεγάλο επίτευγμα αυτής της χρονιάς. Είμαστε Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, και αυτό θα μας δώσει τη δύναμη να επιστρέψουμε ακόμα πιο δυνατοί».

Η θέση της Ducati μέσω του γενικού διευθυντή, Λουίτζι Νταλ' Ινια: «Ξέραμε από την αρχή ότι οι πιθανότητες να είναι παρών στη Βαλένθια ήταν πολύ μικρές. Είναι κρίμα, γιατί όλοι θα θέλαμε να κλείσουμε τη χρονιά μαζί με τον Μαρκ στην πίστα, αλλά το πιο σημαντικό είναι η πλήρης ανάρρωσή του. Ο στόχος μας είναι να ξεκινήσει το 2026 στο 100%, έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Δεν υπάρχει λόγος να πάρουμε κανένα ρίσκο αυτή τη στιγμή».

Θυμηθείτε την σοκαριστική στιγμή από το Grand Prix της Ινδονησίας στις 5 Οκτωβρίου: