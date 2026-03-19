Είμαστε Expert στον ήχο

Η Expert Hellas, πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις, παρουσιάζει τα νέα φορητά συστήματα ήχου, Party Boxes Blaupunkt PB05DB και PB06DB. Σχεδιασμένα για όσους δεν συμβιβάζονται στην ποιότητα του ήχου, τα νέα Party Speakers της Blaupunkt υπόσχονται να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε μια μοναδική ακουστική εμπειρία.

Κορυφαία Απόδοση και Ευελιξία

Τα μοντέλα PB05DB και PB06DB συνδυάζουν την κλασική αξιοπιστία της Blaupunkt με σύγχρονες λειτουργίες:

Ισχυρός Ήχος & Μπάσο: Με υψηλή ισχύ εξόδου και ενσωματωμένο woofer, προσφέρουν καθαρό, γεμάτο ήχο που γεμίζει κάθε χώρο.

Απόλυτη Συνδεσιμότητα: Εξοπλισμένα με Bluetooth για ασύρματο streaming, θύρες USB/microSD για αναπαραγωγή MP3 και είσοδο AUX.

Λειτουργία Karaoke: Και τα δύο μοντέλα περιλαμβάνουν ασύρματο μικρόφωνο, κάνοντας το karaoke την αγαπημένη δραστηριότητα κάθε παρέας.

Φωτισμός LED: Ο ενσωματωμένος φωτισμός συγχρονίζεται με το ρυθμό της μουσικής, δημιουργώντας την κατάλληλη ατμόσφαιρα party.

Αυτονομία: Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μεγάλης διάρκειας επιτρέπει τη χρήση τους οπουδήποτε, από το σπίτι μέχρι τον κήπο ή την παραλία.

Γιατί να επιλέξετε την Expert Hellas;

Στην Expert Hellas, δεν πουλάμε απλώς συσκευές· είμαστε οι δικοί σας σύμβουλοι τεχνολογίας. Με βαθιά γνώση της αγοράς του ήχου, επιλέγουμε προϊόντα όπως τα Blaupunkt PB05DB & PB06DB που συνδυάζουν την ανθεκτικότητα, την αισθητική και την ασυναγώνιστη τιμή.

«Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα εργαλεία για να απολαμβάνουν τις στιγμές τους στο έπακρο. Με τα νέα συστήματα της Blaupunkt, αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά γιατί είμαστε οι Expert στον ήχο», δήλωσε στέλεχος της Expert Hellas.

Τα νέα μοντέλα είναι ήδη διαθέσιμα στο δίκτυο καταστημάτων Expert και online στο [https://www.expert-hellas.gr/search-results?q=blaupunkt].

Σχετικά με την Expert Hellas:

Η Expert Hellas αποτελεί μέλος ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στον κόσμο, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας.