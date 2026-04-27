Πήρε φόρα ο Τσιτσιπάς! (vids)

Ολοένα και καλύτερος ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έβαλε φρένο στο Ντάνι Μέριδα και έκλεισε θέση στη φάση των «16» του Madrid Open για πέμπτη φορά στην καριέρα του!

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.80) ξεπέρασε το εμπόδιο του 21χρονου Μαδρλένου (Νο.102) με 6-4, 6-2 σε 68 λεπτά και προκρίθηκε σε τέταρτο γύρο Masters για πρώτη φορά μετά το περσινό τουρνουά του Μόντε Κάρλο. Είναι και η πρώτη φορά μετά το Ντουμπάι του 2025 που πετυχαίνει τρεις σερί νίκες σε μια διοργάνωση (εξαιρείται το ομαδικό United Cup)!

Τώρα, βέβαια, αρχίζουν τα πολύ δύσκολα, καθώς θα βρει αύριο (28/4) απέναντί του τον πάντα εξαιρετικό στο χώμα Κάσπερ Ρουντ (Νο.15), που είναι και κάτοχος του τίτλου.

Είναι, πάντως, φανερό ότι μετά από τη δύσκολη νίκη κόντρα στον Πάτρικ Κίπσον στην πρεμιέρα του, ο Στέφανος παίζει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και δείχνει ικανός να πάει βαθιά στη διοργάνωση, αν διατηρήσει το υψηλό επίπεδο.

Αν και αντιμετώπισε δυσκολίες στα πρώτα service games του κόντρα στον «γηπεδούχο» Μέριδα, στη συνέχεια βρήκε τον ρυθμό του και έφτασε με άνεση στη νίκη, παίζοντας και πολύ καλό τένις.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός Ισπανός έχασε δύο μπρέικ πόιντ στο 0-1 και άλλο ένα στο 1-2, αλλά αυτές ήταν οι τελευταίες ευκαιρίες του στο σετ. Ο Στέφανος κατάφερε να ξεφύγει με το σερβίς του και με το μπρέικ που σημείωσε στο 4-4. σέρβιρε με επιτυχία αμέσως μετά για να κλείσει το σετ.

Μπήκε, μάλιστα, πολύ δυνατά στο δεύτερο, με αποτέλεσμα να πάρει κεφάλι με 4-0, σημειώνοντας δύο ακόμα μπρέικ. Ο Μέριδα μπόρεσε να κρατήσει τα δύο επόμενα service games του, ωστόσο ο Τσιτσιπάς σφράγισε τη νίκη όταν πήρε τις μπάλες στο 5-2.

Με τον Ρουντ έχει αναμετρηθεί άλλες πέντε φορές και είναι πίσω στο head to head με 2-3. O 27χρονος Νορβηγός έχει το ελαφρύ προβάδισμα και στις συναντήσεις τους στο χώμα, έχοντας σημειώσει δύο νίκες σε τρία ματς.

Ο τελευταίος τους αγώνας ήταν ο τελικός της Βαρκελώνης το 2024, τον οποίο κέρδισε ο Ρουντ, όμως μία εβδομάδα νωρίτερα ο Στέφανος είχε πάρει τη νίκη στον τελικό του Μόντε Κάρλο!

