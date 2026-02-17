Συνέχισε το νικηφόρο σερί ο Αλκαράθ (vid)

Επέστρεψε στο tour μετά τον θρίαμβο στη Μελβούρνη ο Κάρλος Αλκαράθ και ξεκίνησε με επιτυχία την πορεία του στο Qatar Open (ATP 500).

Αν και βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο σετ πόιντ στο 5-6 του δεύτερου σετ, ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο απέφυγε τα... μπλεξίματα και επικράτησε του Αρτούρ Ριντερκνές (Νο.30) με 6-4, 7-6(5) σε 1 ώρα και 47 λεπτά, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τη φάση των «16».

«Ήταν πραγματικά δύσκολο», δήλωσε ο Αλκαράθ μετά τη 150η νίκη του σε hard courts. «Ο Αρτούρ είναι ένας πραγματικά επικίνδυνος παίκτης. Κανείς δεν θέλει να παίξει εναντίον του στον πρώτο γύρο… Είμαι χαρούμενος με το επίπεδό μου. Είμαι χαρούμενος που τα κατάφερα σε δύσκολες στιγμές του αγώνα. Είμαι χαρούμενος που έμεινα ήρεμος και θετικός και έπαιξα εξαιρετικό τένις».

Ο Κάρλος έχει τώρα οκτώ σερί νίκες και θα προσπαθήσει να διευρύνει το σερί του απέναντι σε έναν ακόμα Γάλλο, τον Βαλεντέν Ροαγέ.