Εγκατέλειψε η υπερασπίστρια του τίτλου! (vid)

Η Αμάντα Ανισιμόβα δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την πρεμιέρα της στο Qatar TotalEnergies Open, όπου υπερασπιζόταν τον περσινό τίτλο της!

Η 24χρονη Αμερικανίδα ένιωσε αδιαθεσία στο τρίτο σετ του αγώνα με την Καρολίνα Πλίσκοβα και τελικά εγκατέλειψε την αναμέτρηση όταν το σκορ ήταν 5-7, 7-6(3), 4-1.

Η περσινή φιναλίστ σε Wimbledon και US Open θα χάσει 990 βαθμούς, όμως για την ώρα φαίνεται ότι θα πέσει μόνο δύο θέσεις στο ranking και θα βγει εκτός Top 5 (No.6).

Η Πλίσκοβα, από την πλευρά της, θα παίξει στον τρίτο γύρο με Τερέζα Βαλέντοβα ή Καρολίνα Μούχοβα.

Στο μεταξύ, επέστρεψε στη δράση η ολυμπιονίκης του Παρισιού Τσινγουέν Ζενγκ και πέτυχε σημαντική πρόκριση επί της Σοφία Κένιν με 4-6, 6-1, 6-2, σημειώνοντας και 20 άσους. Η αντίπαλός της στον δεύτερο γύρο είναι η Αμερικανίδα Αλίσια Παρκς.

Η περσινή φιναλίστ Γέλενα Οσταπένκο έχασε το πρώτο σετ απέναντι στην Αναστασία Ζαχάροβα, όμως πήρε τη νίκη με 6-7(5), 6-3, 6-4 και θα συναντήσει την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα.

Η Έμα Ραντουκάνου, τέλος, εγκατέλειψε με αδιαθεσία στο τρίτο σετ τον αγώνα με την Καμίλα Οσόριο (4-6, 6-4, 2-0), που θα παίξει στη φάση των «32» με την Κατερίνα Σινιάκοβα.