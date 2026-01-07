Κράτησε ζωντανή την Ελλάδα ο αναγεννημένος Τσιτσιπάς! (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέτυχε μεγάλη νίκη σε βάρος του Τέιλορ Φριτζ (Νο.9) στα προημιτελικά του United Cup στο Περθ και η Team Greece ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά με τις ΗΠΑ!

Φανταστικός ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.34), λύγισε τον 28χρονο Αμερικανό με 6-4, 7-5 σε 81 λεπτά και όλα θα κριθούν τώρα στο μεικτό διπλό, όπου θα μονομαχήσουν Σάκκαρη/Τσιτσιπάς-Γκοφ/Χάρισον!

Ήταν, πραγματικά, ένας Στέφανος από τα παλιά και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη νίκη του κόντρα σε παίκτη του Top 10 μετά τον Απρίλιο του 2024, όταν είχε λυγίσει τρεις τενίστες της πρώτης δεκάδας (Σίνερ, Ζβέρεφ, Ρουντ) για να κατακτήσει τον τίτλο στο Μόντε Κάρλο! Ήταν και η πρώτη φορά μετά τον περασμένο Μάρτιο που κέρδισε τρία ματς στη σειρά.

Πρέπει να ψάξουμε πολύ για να βρούμε από πότε είχαν να λειτουργήσουν όλα τέλεια για τον 27χρονο τενίστα! Η κίνηση στο γήπεδο ήταν εκπληκτική, σέρβιρε εξαιρετικά και ήταν αποτελεσματικός σε όλα τα χτυπήματα, ακόμα και σε αυτά με το backhand! Πέρα από αυτό, η αντίδρασή του ήταν υποδειγματική όσες φορές κινδύνεψε στο δεύτερο σετ.

Ο Στεφ έχει τώρα 3/3 τη φετινή σεζόν και σίγουρα τα μηνύματα είναι πολύ θετικά εν όψει της δύσκολης συνέχειας στο tour. Η αλήθεια είναι ότι μόνο καλύτερα μπορεί να πάει!

Και οι δύο παίκτες σέρβιραν καλά στο ξεκίνημα του αγώνα, όμως ο Στεφ «χτύπησε» την κατάλληλη στιγμή, πέρασε μπροστά με 5-3 και μετά από ένα χαμένο σετ πόιντ στο σερβίς του Φριτζ, «έγραψε» το 1-0 στο δικό του σερβίς.

Ο Φριτζ ήταν... άχαστος από τη γραμμή του σερβίς στο δεύτερο σετ και, μάλιστα, είχε και την ευκαιρία να σημειώσει το πρώτο του μπρέικ στο 1-2. Ο Τσιτσιπάς, ωστόσο, δεν έχασε την ψυχραιμία του και με τη βοήθεια του σερβίς του κράτησε για το 2-2.

Οι δύο παίκτες συνέχισαν χωρίς ευκαιρίες μέχρι το 4-5, όπου ο Φριτζ βρέθηκε με σετ πόιντ, πιέζοντας αφάνταστα τον Στέφανο. Ο Έλληνας πρωταθλητής, όμως, αντέδρασε και πάλι ιδανικά, έμεινε όρθιος με άσο και μπήκε με άλλο αέρα στο επόμενο γκέιμ.

Αποτέλεσμα ήταν να πετύχει το δεύτερο μπρέικ του στον αγώνα, το οποίο και του έδωσε το δικαίωμα να σερβίρει αμέσως μετά για τη νίκη!

Ό,τι και να γίνει στο διπλό, ο Στέφανος θα φύγει από το Περθ με περίσσεια αυτοπεποίθηση, που θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για τα επόμενα τουρνουά του στην Αυστραλία και ειδικά για το Australian Open!