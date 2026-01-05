Εκτός Αδελαΐδας ο Τζόκοβιτς: «Δεν είμαι ακόμη σωματικά έτοιμος για να αγωνιστώ»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν θα αγωνιστεί στο τουρνουά ATP 250 της Αδελαΐδας, που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα.

Ο Σέρβος τενίστας ανακοίνωσε την απόσυρσή του, εξηγώντας ότι δεν έχει αναρρώσει πλήρως σωματικά από τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στο φινάλε του 2025.

Ο πολύπειρος πρωταθλητής έκλεισε τη σεζόν του 2025 με την κατάκτηση του τίτλου στην Αθήνα τον Νοέμβριο. Ωστόσο, στη συνέχεια αποφάσισε να μην αγωνιστεί στους ATP Finals στο Τορίνο, εξαιτίας τραυματισμού στον ώμο, βάζοντας πρόωρο τέλος στη χρονιά και ξεκινώντας άμεσα τη διαδικασία αποκατάστασης.

Σε μήνυμά του προς τους φιλάθλους της Αδελαΐδας, ανέφερε:

«Προς όλους τους φιλάθλους μου στην Αδελαΐδα,

Δυστυχώς, δεν είμαι ακόμη σωματικά έτοιμος για να αγωνιστώ στο Adelaide International την επόμενη εβδομάδα. Είναι κάτι που με απογοητεύει προσωπικά, καθώς έχω υπέροχες αναμνήσεις από την κατάκτηση του τίτλου εκεί πριν από τρία χρόνια.

Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που θα επέστρεφα, καθώς πραγματικά ένιωθα σαν να παίζω στο σπίτι μου. Τώρα, η προσοχή μου είναι στραμμένη στην προετοιμασία μου για το Australian Open και ανυπομονώ να βρεθώ σύντομα στη Μελβούρνη και να δω όλους τους φίλους του τένις στην Αυστραλία».