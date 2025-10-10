Ασταμάτητη στη Γουχάν η Σαμπαλένκα - Έξω η Σβιόντεκ (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα πέτυχε επιβλητική νίκη σε βάρος της Έλενα Ριμπάκινα και έκανε το 20/20 στη Γουχάν (WTA 1000)!

Εξαιρετική η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, υπέταξε την 26χρονη Καζάκα με 6-3, 6-3 και συνεχίζει την πορεία προς τον τέταρτο τίτλο της στην κινεζική πόλη.

Η αντίπαλός της στην τετράδα είναι η Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.6), που έπαιξε για έβδομη σερί φορά ματς τριών σετ! Η 31χρονη Αμερικανίδα (Νο.5) έκανε την ανατροπή κόντρα στην Κατερίνα Σινιάκοβα (No.62), πήρε τη νίκη με 2-6, 6-0, 6-3 και πέρασε στον τρίτο διαδοχικό ημιτελικό της στο tour.

Εκτός διοργάνωσης, ωστόσο, έμεινε η Ίγκα Σβιόντεκ (Νο.2) και έχασε έδαφος στη μάχη για το year-end No.1. Την απέκλεισε η εκπληκτική Τζάσμιν Παολίνι (Νο.8), που μέχρι σήμερα είχε έξι ήττες σε ισάριθμους αγώνες με την 24χρονη Πολωνή, επικρατώντας με 6-1, 6-2 σε μόλις 65 λεπτά!

Η 29χρονη Ιταλίδα θα παίξει για πρώτη φορά στα ημιτελικά της Γουχάν και θα βρει εκεί την Κόκο Γκοφ, Νο.3 στον κόσμο, που νίκησε εύκολα με 6-3, 6-0 την Λόρα Σίγκεμουντ (Νο.57).

