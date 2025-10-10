Ασταμάτητη στη Γουχάν η Σαμπαλένκα - Έξω η Σβιόντεκ (vids)

Εξαιρετική η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, υπέταξε την 26χρονη Καζάκα με 6-3, 6-3 και συνεχίζει την πορεία προς τον τέταρτο τίτλο της στην κινεζική πόλη.
Η αντίπαλός της στην τετράδα είναι η Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.6), που έπαιξε για έβδομη σερί φορά ματς τριών σετ! Η 31χρονη Αμερικανίδα (Νο.5) έκανε την ανατροπή κόντρα στην Κατερίνα Σινιάκοβα (No.62), πήρε τη νίκη με 2-6, 6-0, 6-3 και πέρασε στον τρίτο διαδοχικό ημιτελικό της στο tour.
Εκτός διοργάνωσης, ωστόσο, έμεινε η Ίγκα Σβιόντεκ (Νο.2) και έχασε έδαφος στη μάχη για το year-end No.1. Την απέκλεισε η εκπληκτική Τζάσμιν Παολίνι (Νο.8), που μέχρι σήμερα είχε έξι ήττες σε ισάριθμους αγώνες με την 24χρονη Πολωνή, επικρατώντας με 6-1, 6-2 σε μόλις 65 λεπτά!
Η 29χρονη Ιταλίδα θα παίξει για πρώτη φορά στα ημιτελικά της Γουχάν και θα βρει εκεί την Κόκο Γκοφ, Νο.3 στον κόσμο, που νίκησε εύκολα με 6-3, 6-0 την Λόρα Σίγκεμουντ (Νο.57).
STRAIGHT SETS 💥@SabalenkaA gets it done 6-3, 6-3 against Rybakina 👏#WuhanOpen pic.twitter.com/dsaumTunoz— wta (@WTA) October 10, 2025
From a set down 🔥@JPegula reaches the final four, beating Siniakova 2-6, 6-0, 6-3.#WuhanOpen pic.twitter.com/oZoEiIOHGh— wta (@WTA) October 10, 2025
WHAT A PERFORMANCE 🤩@JasminePaolini with a flawless display to defeat Swiatek 6-1, 6-2 and become a semifinalist in Wuhan 👏— wta (@WTA) October 10, 2025
#WuhanOpen pic.twitter.com/5WCL06UCII
Semifinal place secured ✅@CocoGauff confirms her spot in the last four with a straight sets victory over Siegemund.#WuhanOpen pic.twitter.com/6y4fJBOyOl— wta (@WTA) October 10, 2025