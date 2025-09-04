Εκνευρίστηκε με ερώτηση δημοσιογράφου η Σβιόντεκ (vid)

Λίγο άδικη ήταν η Ίγκα Σβιόντεκ με δημοσιογράφο μετά την ήττα της από την Αμάντα Ανισιμόβα στα προημιτελικά του US Open.

O Βρετανός τη ρώτησε αν νιώθει κουρασμένη, έχοντας παίξει τόσο πολύ τένις τις τελευταίες εβδομάδες.

«Δεν ξέρω, δεν είναι ότι οι αγώνες μου εδώ ήταν εξαντλητικοί», είπε η 24χρονη Πολωνή, που στη συνέχεια ρωτήθηκε από τον ίδιο αν νιώθει την ανάγκη για ένα νοητικό διάλειμμα. «Γιατί το λες αυτό;» απάντησε.

Ο δημοσιογράφος επανέλαβε την ερώτηση με διαφορετικά λόγια, ρωτώντας αν ανυπομονεί για ένα διάλειμμα, αλλά η Σβιόντεκ φάνηκε ενοχλημένη. «Καλύτερα να μιλήσεις με όσους είναι υπεύθυνοι για το πρόγραμμα. Εσύ χρειάζεσαι διάλειμμα; Γιατί φαίνεσαι σαν να το χρειάζεσαι».

Ο δημοσιογράφος απάντησε ότι όντως χρειάζεται, κι εκείνη συνέχισε: «Τότε τι κάνεις εδώ;». Ο δημοσιογράφος εξήγησε ότι πρέπει να καλύψει το υπόλοιπο τουρνουά, κι η Σβιόντεκ κατέληξε με μια κοφτή απάντηση: «Καλή τύχη».

Η Νο.2 τενίστρια στον κόσμο κατέκτησε τον τίτλο στο Wimbledon, έφυγε με τον τίτλο από το Σινσινάτι και έφτασε ως την οκτάδα του US Open, οπότε ισχύει ότι έχει παίξει πολύ τένις τον τελευταίο καιρό...