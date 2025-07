Παρηγόρησε τον αντίπαλό του στον τελικό ο Ντε Μινόρ (vid)

Μετά από έναν άκρως δραματικό τελικό, ο 26χρονος Αυστραλός (Νο.8 από σήμερα) λύγισε τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα (Νο.19) με 5-7, 6-1, 7-6(3) και έφυγε για πρώτη φορά με το τρόπαιο από την Ουάσινγκτον.

Ο 26χρονος Ισπανός, πάντως, είχε τεράστια ευκαιρία να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο στην καριέρα του (0-4 σε τελικούς), καθώς σέρβιρε στο 3-5 του καθοριστικού σετ για τη νίκη και μετά το μπρέικ που δέχτηκε (από 30-0) είχε τρία ματς πόιντ στο σερβίς του Ντε Μινόρ.

Όπως αναμενόταν, ήταν καταρρακωμένος στο φινάλε του αγώνα, όμως άκουσε μερικά λόγια παρηγοριάς από τον αντίπαλό του, που είχε την καλοσύνη να τον πλησιάσει όταν είδε την άσχημη ψυχολογική του κατάσταση...

O Nτε Μινόρ είπε όμορφα λόγια για τον Νταβίντοβιτς και στην τελετή απονομής: «Αξίζεις αυτόν τον τίτλο και πολύ σύντομα θα τον έχεις. Αυτή η στιγμή πλησιάζει. Σήμερα τον άξιζες, αλλά ήμουν τυχερός. Είσαι ένας σπουδαίος παίκτης, ένας σπουδαίος ανταγωνιστής. Κανείς στο tour δεν θέλει να σε αντιμετωπίσει, οπότε μην ανησυχείς γιατί αυτό δεν είναι το τέλος. Απλώς δεν συνέβη σήμερα».

Λίγες ώρες νωρίτερα, τον τίτλο στις γυναίκες είχε κατακτήσει η Καναδή Λέιλα Φερνάντες που ισοπέδωσε με 6-1, 6-2 την Άνα Καλινσκάγια και σήκωσε το τέταρτο τρόπαιο της καριέρας της.

All respect after the heat of battle 🫶@alexdavidovich1 @alexdeminaur pic.twitter.com/4ZqkyCFYfV