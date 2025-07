Σταμάτησε ξανά τη Σάκκαρη η Ραντουκάνου (vids)

Αν και η Μαρία προηγήθηκε με 2-5 στο δεύτερο σετ, η 22χρονη Βρετανίδα (Νο.46) επικράτησε με 6-4, 7-5 σε 2 ώρες και 10 λεπτά και περιμένει στην τετράδα τη νικήτρια του ματς Καλίνσκαγια-Τάουσον.

H κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, που έγινε σήμερα 30 ετών, έχασε στις λεπτομέρειες το πρώτο σετ, αλλά ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο, μείωσε τα λάθη από την πλευρά του backhand και βρέθηκε να σερβίρει στο 3-5 για να φέρει το ματς στα ίσα.

Δέχτηκε, ωστόσο, το μπρέικ και στη συνέχεια υπέπεσε σε καθοριστικά λάθη, με αποτέλεσμα να πάρει η Ραντουκάνου πέντε γκέιμ στη σειρά και να φτάσει στον πρώτο της φετινό ημιτελικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νικήτρια του US Open 2021 δεν έχει χάσει ούτε σετ από τη Μαρία (8-0)!

H Eλληνίδα πρωταθλήτρια, πάντως, κρατάει τις πολύ καλές εμφανίσεις που έκανε στην Ουάσινγκτον, την επιθετική νοοτροπία της και στρέφει το βλέμμα της στα δύο 1000άρια της Βορείου Αμερικής (Μόντρεαλ, Σινσινάτι), όπου μπορεί να βελτιώσει ακόμα περισσότερο το ranking της.

Με την πορεία της στο Mubadala Citi DC Open έχει ήδη εξασφαλίσει μεγάλη άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη και θα βρεθεί τη Δευτέρα από το Νο.90 στο Νο.72 ή 73.

Σε ό,τι αφορά τη διακύμανση του σκορ στον αγώνα με τη Ραντουκάνου, η Μαρία έχασε προβάδισμα με 0-2 στο πρώτο σετ και με ένα δεύτερο μπρέικ της αντιπάλου της βρέθηκε πίσω με 4-3. Ένα κακό γκέιμ της Έμα έβαλε ξανά τη Σάκκαρη στη διεκδίκηση του σετ (4-4), αλλά η 30χρονη Ελληνίδα δέχτηκε ένα ακόμα μπρέικ στη συνέχεια (5-4) και έχασε τελικά το σετ.

Ισορροπημένο ήταν και το δεύτερο σετ, όμως η Μαρία κατάφερε να «σπάσει» τη Ραντουκάνου στο 2-3 και σβήνοντας αμέσως μετά δύο μπρέικ πόιντ προηγήθηκε με 2-5. Δεν μπόρεσε, ωστόσο, να κλείσει το σετ στο 3-5 και παρότι η νεαρή Βρετανίδα πήρε ιατρικό τάιμ άουτ «χτυπημένη» από τη ζέστη, κέρδισε συνολικά πέντε γκέιμ στη σειρά και εξασφάλισε τη μεγάλη πρόκριση. Αυτός, μάλιστα, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ημιτελικός της μετά τη Νέα Υόρκη το 2021!

Η Μαρία είχε προβλήματα πίσω από το δεύτερο σερβίς της (37%), ενώ έκανε και πολλά αβίαστα λάθη (τα περισσότερα με το backhand), τα οποία έκριναν και το αποτέλεσμα. Είχε και μέτριο ποσοστό ευστοχίας στο πρώτο σερβίς, καθώς έβαλε μέσα το 53%.

Breakthrough 🔥@EmmaRaducanu knocks out former runner-up Sakkari, 6-4, 7-5 to reach the Washington final four for the first time. #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/1Lw1VlDc67