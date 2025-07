Μεγάλη εμφάνιση και προημιτελικά για τη Σάκκαρη! (vids)

Ολοένα και καλύτερη η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.90), λύγισε την 24χρονη Αμερικανίδα με 7-5, 7-6(1) σε 1 ώρα και 59 λεπτά και θα περιμένει στα προημιτελικά τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Ναόμι Οσάκα και την Έμα Ραντουκάνου. Το ματς αυτό, μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί τη μέρα που θα γίνει 30 ετών (25/7)!

Αυτή ήταν η δεύτερη φετινή νίκη της σε βάρος παίκτριας του Top 20 και θα προσπαθήσει την Παρασκευή να φτάσει στον πρώτο της ημιτελικά μετά από σχεδόν 16 μήνες!

Το βέβαιο είναι πως μπορεί να τα καταφέρει αν συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς, καθώς αρχίζει σιγά-σιγά να θυμίζει την παλιά Μαρία! Το βασικό πράγμα, πάντως, που έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό είναι το στυλ παιχνιδιού της, το οποίο έχει γίνει πολύ πιο επιθετικό...

Όπως έχει πει και ο προπονητής της Τομ Χιλ (που θα εμφανιστεί ξανά στο box της στο Μόντρεαλ), η Μαρία είναι πολύ καλή αμυντική παίκτρια, αλλά η επίθεση είναι αυτή που την έκανε να διακριθεί στην καριέρα της. Και μέχρι πρόσφατα είχε χάσει την εμπιστοσύνη στα χτυπήματά της, με αποτέλεσμα να παίζει πιο παθητικά και να παγιδεύεται στο παιχνίδι των αντιπάλων της.

Πέρα από την καλή ψυχολογία που φέρνει κάθε νίκη, η 29χρονη τενίστρια ανεβαίνει και στην παγκόσμια κατάταξη και με τη σημερινή πρόκρισή της θα πλησιάσει το Top 70.

Το πρώτο σετ της αναμέτρησης ήταν πολύ κλειστό, αλλά η Μαρία έδειξε χαρακτήρα στο πιο κρίσιμο σημείο του και ανταμείφθηκε! Για την ακρίβεια, έσωσε μπρέικ πόιντ της Ναβάρο στο 4-4 (ήταν το τρίτο της) και ανεβάζοντας ταχύτητα στο φινάλε του σετ, «έσπασε» την αντίπαλό της στο 6-5 και έγραψε το 1-0.

Ακόμα μεγαλύτερη μάχη έγινε στο δεύτερο σετ, με τις δύο παίκτριες να κρατούν το σερβίς τους εύκολα ή πιο δύσκολα, χωρίς να αντιμετωπίσουν μπρέικ πόιντ.

Αναπόφευκτα, οι διαφορές τους λύθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου η Μαρία πήρε αμέσως το προβάδισμα με 2-0. Με νέο μίνι μπρέικ προηγήθηκε με 5-1 και έκλεισε τελικά τον αγώνα χωρίς να χάσει άλλον πόντο!

Ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε μια από τις καλύτερες τενίστριες των τελευταίων μηνών, κόντρα στην οποία έχει τρεις (σερί) νίκες σε τέσσερις αγώνες!

Θυμίζουμε ότι η Σάκκαρη ήταν φιναλίστ της διοργάνωσης το 2023, αλλά ηττήθηκε στον τελικό από την Κόκο Γκοφ.

Understood the assignment 🫡@mariasakkari knocks out No.2 seed Emma Navarro 7-5, 7-6(1) to return to the Washington quarterfinals.#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/kmeuBdjlgg