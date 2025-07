Η Ζαμπέρ θα κάνει ένα διάλειμμα από το τένις

«Τα τελευταία δύο χρόνια, πιέζω τον εαυτό μου τόσο σκληρά, παλεύοντας με τραυματισμούς και αντιμετωπίζοντας πολλές άλλες προκλήσεις», έγραψε στα social media η 30χρονηΤυνήσια, τρεις φορές φιναλίστ σε Grand Slam. «Αλλά βαθιά μέσα μου, δεν έχω νιώσει πραγματικά ευτυχισμένη στο γήπεδο εδώ και αρκετό καιρό. Το τένις είναι ένα τόσο όμορφο άθλημα. Όμως, τώρα νιώθω ότι ήρθε η ώρα να κάνω ένα βήμα πίσω και επιτέλους να βάλω τον εαυτό μου πάνω απ' όλα: να αναπνεύσω, να θεραπευτώ και να ανακαλύψω ξανά τη χαρά της απλής ζωής. Ευχαριστώ όλους τους θαυμαστές μου για την κατανόησή τους. Η υποστήριξη και η αγάπη σας σημαίνουν τα πάντα για μένα. Την κουβαλάω πάντα μαζί μου. Ακόμα και όταν είμαι μακριά από το γήπεδο, θα συνεχίσω να παραμένω κοντά και συνδεδεμένη με διαφορετικούς τρόπους και να μοιράζομαι αυτό το ταξίδι μαζί σας».

Η Ζαμπέρ έπαιξε στον τελικό του Wimbledon δύο σερί χρονιές (2022-2023), ενώ διεκδίκησε τον τίτλο και στο US Open το 2022.

Thank you for your support 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/AiffrjDzU0