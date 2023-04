Πλίσκοβα η αντίπαλος της Σάκκαρη στην πρεμιέρα

Αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τσέχας, θα αντιμετωπίσει μια εκ των Εκατερίνα Αλεξαντρόβα και Ντόνα Βέκιτς, ενώ στα προημιτελικά βρίσκει απέναντί της την κάτοχο του τίτλου, Ίγκα Σβιόντεκ.

Αν φτάσει έως τα ημιτελικά τότε θα αντιμετωπίσει μια εκ των Ονς Ζαμπέρ και Έλενα Ριμπάκινα οι οποίες είναι τα φαβορί για τα ημιτελικά.

Οι πιθανοί προημιτελικοί

Οι δυνατές αναμετρήσεις του 1ου γύρου

The Draw is out:



I. Swiatek - Bye

Q. Zheng - Qualifier

E. Alexandrova - D. Vekic

K. Pliskova - M. Sakkari

O. Jabeur - Bye

J. Ostapenko - E. Raducanu

M. Trevisan - B. Haddad Maia

J. Niemeier - E. Rybakina