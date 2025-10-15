Πρώτος στην Ελλάδα σε παγκόσμιους ρέκορντμαν ο Παναθηναϊκός

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός υπενθύμισε πως είναι ο σύλλογος που έχει αναδείξει τους περισσότερους κατόχους παγκοσμίων ρεκόρ στην Ελλάδα.

Την ημέρα μνήμης του Απόστολου Νικολαΐδη, ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην χώρα υπενθύμισε σε όλους πως έχει αναδείξει τους αθλητές με τα περισσότερα παγκόσμια ρεκόρ στην ιστορία της Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας έτσι την κυριαρχία του και σε αυτόν τον τομέα.

Η σχετική ανακοίνωση:



«Τη ημέρα μνήμης του τεράστιου Απόστολου Νικολαϊδη ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει και πάλι την σταθερή εγχώρια πρωτιά στα παγκόσμια ρεκόρ, καθώς είναι πάντα ο Σύλλογος που έχει αναδείξει τους περισσότερους κατόχους παγκόσμιων ρεκόρ στη χώρα!

Παραμένει τεράστιο το επίτευγμα του ένδοξου Παναθηναϊκού να βρίσκεται στην κορυφή των ελληνικών ομάδων με τους περισσότερους κατόχους ρεκόρ ανδρών-γυναικών.

Τα παγκόσμια ρεκόρ με ελληνική προέλευση είναι καταγεγραμμένα και αποδεδειγμένα και όχι κατά το δοκούν προσεγγίσεις το τι μπορεί να είναι παγκόσμιο ρεκόρ…

Είναι ξεκάθαρο ότι τα παγκόσμια ρεκόρ αφορούν αγωνίσματα στα οποία οι αθλητές-τριες αγωνίζονται κάτω ακριβώς τις ίδιες προϋποθέσεις-συνθήκες και με τα ίδια ακριβώς δεδομένα και standards σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν γίνεται ο κάθε αγώνας. Αυτά ισχύουν δηλαδή στα αγωνίσματα όπως είναι αυτά του στίβου, της κολύμβησης, της άρσης βαρών, της σκοποβολής κλπ

Από κει και πέρα μια μορφή παγκοσμίων ρεκόρ μετρούν και στα ομαδικά αθλήματα (και κάποια ατομικά) ωστόσο σε αυτά τα παγκόσμια ρεκόρ οι συνθήκες ποτέ δεν είναι οι ίδιες όπως πχ η δυναμική των αντιπάλων ή των συμπαικτών, οι χώρες, οι κατηγορίες κλπ . Αυτά τα συναντάμε σε ομαδικά αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το πόλο κλπ

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη σοβαρή αθλητική έρευνα στην Ελλάδα για τα εγχώρια Παγκόσμια ρεκόρ με αριθμούς και ονόματα.

Τα ακριβή «πράσινα» παγκόσμια ρεκόρ!

Η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός…χτύπησε την πόρτα ενός παγκοσμίου ρεκόρ ήταν στις 23 Ιανουαρίου 1957 ωστόσο δεν καταγράφηκε ποτέ ως επίσημο.

Παρόλα αυτά είναι αξιομνημόνευτο το γεγονός ότι ο σκοπευτής και μετέπειτα σπουδαίος δημοσιογράφος Γιώργος Μαρμαρίδης ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ καραμπίνας πρηνηδόν 50μ. με 400/400 .

Ωστόσο η επίδοση αυτή παρόλο που καταγράφηκε δεν είχε ποτέ επίσημο χαρακτήρα καθώς δεν σημειώθηκε σε κάποιον αναγνωρισμένο αγώνα. Κατά συνέπεια το συγκεκριμένο ρεκόρ έμεινε απλά στη μνήμη.

Αργότερα στις 9 Δεκεμβρίου 1967 πήρε τη σκυτάλη ο τεράστιος Χρήστος Ιακώβου στην άρση βαρών που βελτίωσε το παγκόσμιο εφηβικό ρεκόρ της κατηγορίας των 75 κιλών (ήταν 74 κιλά ο ίδιος), στο ντεβελοπέ, με 136.5 κ. στην αίθουσα του Σταδίου «Γ.Καραϊσκάκης» που γινόταν το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Το ρεκόρ ως τότε κατείχε ο Ρώστος Νινάτιεφ με 134 κιλά

Στις 23 Φεβρουαρίου 1968 έγιναν και πάλι αγώνες από την Ελληνική Ομοσπονδία προκειμένου να κατοχυρωθεί το παγκόσμιο ρεκόρ του Χρήστου Ιακώβου με την παρουσία διεθνών κριτών.

Ο …τόπος γνωστός και πάλι η αίθουσα του Σταδίου «Γ.Καραϊσκάκης» και ο Κωνσταντινουπολίτης Άτλαντας έσπασε και πάλι …επίσημα πλέον το παγκόσμιο ρεκόρ του Νινάτιεφ (τα 134κ.) αρχικά με 135 κ.

Το συγκεκριμένο σπάσιμο του παγκόσμιου ρεκόρ του έδωσε το δικαίωμα να έχει άλλη μία προσπάθεια και έσπασε και πάλι το παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε πλέον ο ίδιος, αυτή τη φορά με 136.5 κιλά. Έτσι έμεινε στο πάνθεον της πράσινης ιστορίας με δύο παγκόσμια ρεκόρ εκείνη την ημέρα στο Φάληρο.

Στις 9 Απριλίου 1968 ο Ιακώβου κατέρριψε στο Λονδίνο το παγκόσμιο εφηβικό ρεκόρ στο ντεβελοπέ με 139 κ. σε αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Συνολικά λοιπόν ο Χρήστος Ιακώβου κατάφερε να σπάσει το Παγκόσμιο ρεκόρ 3 φορές .

Κατόπιν στις 24 Οκτωβρίου 1970, στο τότε Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο αθλητής του Παναθηναϊκού Χρήστος Παπανικολάου έγραψε ιστορία και έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ πηδώντας 5 μέτρα και 49 εκατοστά. Ήταν μια ιστορική επίδοση για τον Ελληνικό αθλητισμό και τότε ο Παπανικολάου συνέτριψε το 5.46μ. του Ανατολικογερμανού Βόλφγκανγκ Νόρτβιγκ.

Στα τέλη της δεκαετίας του ΄70 ήταν η σειρά του δρομέα του «τριφυλλιού» Άρη Καραγεώργου να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 3.000μ. βάδην εντός σταδίου με 11.31.2 στις 7 Ιουνίου 1979 στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», σε ημερίδα του ΣΕΓΑΣ για την προεθνική ομάδα. Πρόκειται για ένα μεγάλο ρεκόρ που επιτεύχθηκε σε ένα ολυμπιακό αγώνισμα αν και η απόσταση του είναι μη ολυμπιακή.

Στις 7 Νοεμβρίου 1979 κατά την διάρκεια του αγώνα Αρκάδια στο Ρέθυμνο σημειώθηκε νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Χρήστο Καραγιώργο με 39.32.2 στον αγώνα 10.000μ. βάδην δημοσίας οδού (εκτός στίβου).

Άμεσα ήρθε και άλλο παγκόσμιο ρεκόρ και συγκεκριμένα στις 23/11/1981 όταν ο Χρήστος και ο Άρης Καραγιώργος έσπασαν το παγκόσμιο ρεκόρ στα 7 μίλια δημοσίας οδού (εκτός στίβου) με χρόνο 47.12.0 σε μια ακόμα σπουδαία κούρσα των Green Brothers που τερμάτισαν ταυτόχρονα όπως συνήθιζαν.

Μάλιστα σε μια ενέργεια πράσινου αλτρουισμού ο Χρήστος έριξε ρυθμό λίγο πριν το τέλος και περίμενε κάποια δευτερόλεπτα τον αδερφό του Άρη, προκειμένου να τερματίσουν μαζί!

Η επόμενη…πράσινη ισοφάριση παγκόσμιου ρεκόρ επιτεύχθηκε στους Ολυμπιακούς αγώνες της Ατλάντα το 1996 όπου ο αρσιβαρίστας του «τριφυλλιού» Λεωνίδας Σαμπάνης ισοφάρισε το Π.Ρ. στην κατηγορία των 59 κιλών με 305 κιλά στο σύνολο.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1998 στο Λάχτι της Φινλανδίας ξαναπέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ με 147.5 κιλά στο αρασέ στην κατηγορία των 62 κιλών αυτή τη φορά.

Τέλος, ένα ακόμα ρεκόρ το οποίο μπορεί να ήταν παγκόσμιο όπως του Μαρμαρίδη στη σκοποβολή ωστόσο δεν καταγράφεται στην σχετική λίστα , είναι αυτό που πέτυχε η ομάδα Esports του Παναθηναϊκού στις 30 Ιουλίου 2018. Η ομάδα Fortnite διέλυσε το παγκόσμιο ρεκόρ σε kills σε squad game καθώς συγκέντρωσε 56 έναντι 54 του προηγούμενου κατόχου του ρεκόρ της Faze Clan. Η τετραμελής ομάδα του «τριφυλλιού» προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση και είναι χαρακτηριστικό ότι η είδηση γράφτηκε και σε ιστοσελίδες του εξωτερικού. Τα παγκόσμια ρεκόρ υπάρχουν στις βάσεις δεδομένων του κάθε παιχνιδιού.

Τα ρεκόρ που δεν είναι κάτοχος ο Τσικλητήρας…

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου ιδρύθηκε (η IAAF) στις 17 Ιουλίου 1912 και έκτοτε γίνεται η επίσημη καταγραφή των παγκοσμίων ρεκόρ στον κλασσικό αθλητισμό με τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά που γνωρίζουμε και σήμερα.

Νωρίτερα υπάρχουν καταγεγραμμένα ρεκόρ με τη μορφή παγκοσμίων από το 1850 ωστόσο υπάρχουν αρκετά λάθη και παρερμηνείες ειδικά από τον τότε ελληνικό αθλητικό χώρο.

Αναφορικά με την ιστορική ομάδα του Πανελληνίου υπάρχει μια παρανόηση και ένα λάθος που αναπαραγόταν από τα ΜΜΕ για δεκαετίες ολόκληρες και είχε να κάνει με τα παγκόσμια ρεκόρ του Κώστα Τσικλητήρα.

Ο άλλοτε γκολκίπερ του Παναθηναϊκού και αθλητής στίβου του Πανελληνίου ήταν ένας σπουδαίος αθλητής για την εποχή του όχι όμως παγκόσμιος ρέκορντμαν.

Το περίφημο 3, 47 που αναγράφεται συχνά ως παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς του αθλητή από την Πύλο το 1912 (στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 31/3/1912) είναι μια επίδοση που άγγιξε το παγκόσμιο ρεκόρ του διάσημου Αμερικανού Ρέι Γιούρι που το κατείχε από το 1904 ωστόσο ποτέ δεν τον ισοφάρισε αφού είχε κάνει 3,475. Αυτό που αναφέρεται επιβεβαιώνεται και από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο ακόλουθο link

https://www.hoc.gr/en/athletes/tsiklitiras-konstantinos/

Kostas Tsiklitiras was in excellent shape and shortly before in Athens had set a record of 3.47, just behind the world record of 3.475 set by the famous American Ray Ewry, who had left the sport in 1910.

Για μια υποτιθέμενη επίδοση του στα 3.505 στο ίδιο αγώνισμα πρόκειται για ακόμα ένα λάθος που γράφεται σε ιστοσελίδες, καθώς δεν υπάρχει πουθενά επίσημα καταγεγραμμένο.

Για το δε υποτιθέμενο παγκόσμιο ρεκόρ του 1,72 που αναφέρεται στο άλμα εις ύψος τον Απρίλιο του 1912, ο Αμερικανός Μάικλ Σουίνι είχε 1.95 από το 1895…

Σε άλλες περιγραφές αναφέρεται ότι τελικά αυτή η επίδοση ήταν τελικά στο ύψος άνευ φοράς ωστόσο δεν υπάρχει κάπου να αποδεικνύεται κάτι τέτοιο, αφού ακόμα και το επίσημο αρχείο του ΣΕΓΑΣ δεν έχει πουθενά καταγεγραμμένη τέτοια επίδοση του Τσικλητήρα αντιθέτως αναφέρει ότι η καλύτερη του επίδοση είναι στο 1.55μ.

Το πιο πιθανό είναι να έχει υπάρξει σύγχυση με το άλμα σε ύψος και το άλμα σε ύψος άνευ φοράς και να …βαπτίστηκε παγκόσμιο ρεκόρ.

Παρόμοια περίπτωση του Γιώργου Βήχου…

Στο Ελληνικό διαδίκτυο υπάρχει πολλές φορές γραμμένες η εξής πρόταση «24/11/1934 Ο Γιώργος Βήχος, μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στη σκοποβολή και αθλητής του Παναθηναϊκού, ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ».

Το σίγουρο είναι ότι το 1934 δεν ήταν σε καμία περίπτωση αθλητής του Παναθηναϊκού αλλά του Πανελληνίου και ήρθε πολλά χρόνια αργότερα στον ΠΑΟ μετά τον πόλεμο.

Παράλληλα δεν υπάρχει πουθενά κάποια πηγή που να επιβεβαιώνει το συγκεκριμένο ρεκόρ καθώς δεν αναφέρεται ούτε είδος αγωνίσματος ούτε επίδοση. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για ένα ιστορικό λάθος που απλά αναπαράγεται από το ελληνικό διαδίκτυο.

Δεν ήταν Παγκόσμιο του Καραμπάτη

Ένα ακόμα λάθος που…διαιωνίζεται είναι το Παγκόσμιο ρεκόρ του Δημητρού Καραμπάτη στην ελληνική δισκοβολία που αναφέρεται μια βολή του στα 38.94μ. τον Ιούλιο του 1922.

Υπήρχαν πολλές επίσημες βολές πάνω από 39μ. ενώ ο Γερμανός Βίλχελμ Ντορ είχε κάνει 43.86 από το 1907.

Τα δεδομένα για Γεωργαντά

Ένα ακόμα παγκόσμιο ρεκόρ που έχει καταγραφεί ως ελληνικό όμως δεν συνάδει με την πραγματικότητα είναι αυτό του Νίκου Γεωργαντά στη δισκοβολία.

Υπάρχει μια καταγεγραμμένη ρίψη στα 38.30 το 1902 που αναγράφηκε ως παγκόσμιο ρεκόρ ωστόσο δεν ισχύει αφού ο Φινλανδός Verner Järvinen είχε 43.88 από το 1901.

Από κει και πέρα ο Νίκος Γεωργαντάς έχει καταγραφεί ως κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στη λιθοβολία το 1906 με 19.925

Μάλιστα είναι καταγεγραμμένο και από την Ελληνική Ένωση Συμμετασχόντων σε Ο.Α. και ουσιαστικά η παρουσία του αθλήματος στους Μεσοολυμπιακούς αγώνες του 1906 ήταν η πιο…μεγάλη στιγμή του αγωνίσματος.

Αν και η λιθοβολία είναι από τα…αρχαιότερα αθλήματα που διατηρείται ως σήμερα εντούτοις ουδέποτε δεν υπήρξε ολυμπιακό άθλημα και μέχρι και σήμερα ποικίλουν τα χαρακτηριστικά του αθλήματος.

Σε άλλες χώρες χρησιμοποιούν διαφορετικά μεγέθη , αλλού διαφορετικά βάρη με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορετικές σταθερές και δεδομένα.

Όπως και να έχει η λιθοβολία με τα…ελληνικά χαρακτηριστικά παρουσιάστηκε στον παγκόσμιο χάρτη στην διοργάνωση του 1906 και τότε ασχολήθηκαν ενεργά οι χώρες που συμμετείχαν στο αγώνισμα χωρίς ωστόσο να έχει μέλλον σε διεθνές επίπεδο με τις «γαλανόλευκες» προϋποθέσεις.

Έτσι ναι μεν είναι Παγκόσμιο ρεκόρ του Γεωργαντά ουσιαστικά όμως η ελληνική λιθοβολία υπήρξε για ελάχιστο χρονικό διάστημα με τα ίδια δεδομένα στο εξωτερικό.

Η κατάταξη των…Παγκόσμιων Συλλόγων στην Ελλάδα!

Ο Παναθηναϊκός είναι ο κορυφαίος Σύλλογος στην χώρα και στη συγκεκριμένη κατηγορία έχοντας τη μεγαλύτερη πληθώρα κατόχων παγκοσμίων ρεκόρ.

Το «τριφύλλι» έχει πέντε εκπροσώπους στη λίστα των παγκοσμίων ρεκόρ και ακολουθεί ο Πανελλήνιος με τρεις και παρακάτω ο Μίλωνας κλπ.

Η ακόλουθη βαθμολογία είναι με βάση τους κατόχους παγκοσμίων ρεκόρ ανά Σύλλογο και σε παρένθεση είναι ο αριθμός παγκοσμίων ρεκόρ που έχει ο κάθε αθλητής.

1)Παναθηναϊκός: Παπανικολάου, Ιακώβου, Χρ.Καραγιώργος , Α.Καραγιώργος και Σαμπάνης

2)Πανελλήνιος: Γεωργαντάς, Κακούσης Τσακίρη

3)Μίλωνας : Δήμας , Καχιασβίλι

-Βάρδας Χανίων: Μίττας , Χαλκιαδάκης

-Ολυμπιακός : Μανιάνι , Χρήστου

-ΓΣ Κηφισιάς: Καραλής , Μαντζουράνης

4)ΒΑΟ: Λεωνίδης

-Ωρίων Θεσσαλονίκης: Κορακάκη

-ΑΟ Δράμας: Δουβαλίδης

-ΝΟ Χανίων: Τσουρουνάκης

-Ωκεανός: Δρυμωνάκος

-ΓΣ Κέρκυρας: Τσιμίνος

-ΓΣ Τρικάλων: Σακοράφα

-Σπάρτακος Διδυμοτείχου: Γκατσιούδης

-ΑΟ Φιλοθέης: Στεφανίδη

-Παναχαϊκή: Τόφαλος

-Μεσσηνιακός: Δούσης

-ΔΕΗ: Μάνθος Λάμπης

-ΣΟ Ελευσίνας: Ιωάννου

Παγκόσμιες επιδόσεις…

Στην ενδελεχή έρευνα που έγινε οφείλουμε να καταθέσουμε τις καλύτερες παγκόσμιες επιδόσεις Ελλήνων αθλητών-τριών και εγχώριων συλλόγων, κάτι το οποίο είναι όμως εντελώς διαφορετικό από τα Παγκόσμια ρεκόρ.

Οι καλύτερες παγκόσμιες επιδόσεις έρχονται κυρίως στο αγώνισμα της κωπηλασίας (που μας αφορά ως Ελλάδα στα ρεκόρ) που ο καιρός παίζει καθοριστικό παράγοντα και για αυτό τον λόγω η επίσημη παγκόσμια ομοσπονδία κωπηλασίας ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν παγκόσμια ρεκόρ όπως στα άλλα αθλήματα λόγω των καιρικών συνθηκών.

Σε αυτή την κατηγορία τα πρωτεία στην Ελλάδα έχει ο ΝΟ Θεσσαλονίκης που μετράει επτά παγκόσμιες επιδόσεις με έξι διαφορετικούς αθλητές-τριες στην κωπηλασία.

1) ΝΟ Θεσσαλονίκης: Κυρίδου , Μπούρμπου , Κουμπλή, Γκέκα, Εμμανουηλίδη, Πέργουλη ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι Μπούρμπου-Κυρίδου έχουν κάνει τρία ρεκόρ μαζί και ένα μαζί η ομάδα του ΝΟΘ (τετράδα)

2)ΟΕΑ/ΝΑΒ: Δαλίδου, Κανδαλαρίδης, Σχιζοδήμος, Πολύμερος

3)ΕΝΟΑ: Γιάνναρος, Ασουμανάκη , Νικολαϊδης

-)ΝΟ Καστοριάς : Νάτσιουλα, Αναστασιάδου

-)ΟΘΣ «Λίμνη Καιάφα Ζαχάρως»: Βυμπρανιέτσοβα, Ανδριοπούλου

4)ΝΟ Σαλαμίνας : Ε.Κονσόλας, Γ.Κόνσολας (μαζί ένα ρεκόρ)

5)ΝΟ Ιωαννίνων: Παππάς

-ΝΟ Γιαννιτσών: Φράγκου

-ΝΟ Λήμνου: Μαγδανής

-ΝΟΒΑ : Λιβογιάννης

-ΟΦΘ: Τσανταρλιώτης

-Ναυτικός Όμιλος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης: Γκαϊδατζής

Τα ρεκόρ της κλειστής κωπηλασίας

Το άθλημα της κωπηλασίας κλειστού χώρου είναι ένα από τα αναπτυσσόμενα παγκοσμίως και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει άνθηση.

Μάλιστα πολλές φορές έχουν καταγραφεί και κάποια παγκόσμια ρεκόρ από ελληνικής πλευράς και σταδιακά το σπορ δείχνει ανοδικές τάσεις. Η συγκεκριμένη μηχανή που χρησιμοποιείται για να μετρήσουν τα παγκόσμια ρεκόρ είναι η Concept2 indoor rower.

Αναλυτικά τα ελληνικά ρεκόρ

AWS : Περάματζη

ΝΟ Μαυροχωρίου: Στεργιάκας

ΣΕΚ Καλαμάτας:Καστρινάκης

ΝΟ Μυτιλήνης: Κοντού

ΝΟ Θεσσαλονίκης: Σάκας

ΣΑΚΑ: Βασιλείου

Όμιλος Ιστιοσανίδας Απαλαγάκης

*Προφανώς σε αυτή την καταγραφή των Παγκοσμίων ρεκόρ δεν έχουν θέση οι Έλληνες-ίδες που είναι κάτοχοι ρεκόρ γκίνες σε κάποια αθλητική μορφή καθώς τα κριτήρια που υπάρχουν είναι διαφορετικά από των αθλημάτων. Π.χ. Γιάννης Κούρος σε αγώνες ημερών, ωρών, Σπάρταθλον κλπ

Το ίδιο ισχύει και για όποιους συλλόγους μπαίνουν στο Γκίνες με δεδομένα που δεν έχουν να κάνουν με τον παγκόσμιο αθλητισμό αλλά με κάποιο εγχώριο επίτευγμα που το κάνουν συνάρτηση με όλες τις χώρες του κόσμου».