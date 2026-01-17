Ο Ζαφείρης φέρνει στον ΠΑΟΚ πράγματα που δεν φαίνονται...

Από τα πρώτα του παιχνίδια με την ασπρόμαυρη φανέλα, ο 22χρονος μέσος κάνει τον ΠΑΟΚ να δείχνει καλύτερος στο γήπεδο.

Δεν έχει ακόμα ούτε γκολ, ούτε ασίστ με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Ε, και λοιπόν; Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο outsidersbet.gr