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Ο Ζαφείρης φέρνει στον ΠΑΟΚ πράγματα που δεν φαίνονται...

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Από τα πρώτα του παιχνίδια με την ασπρόμαυρη φανέλα, ο 22χρονος μέσος κάνει τον ΠΑΟΚ να δείχνει καλύτερος στο γήπεδο.

Δεν έχει ακόμα ούτε γκολ, ούτε ασίστ με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Ε, και λοιπόν;

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Ο Ζαφείρης φέρνει στον ΠΑΟΚ πράγματα που δεν φαίνονται...