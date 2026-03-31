Εύκολο απόγευμα για τον Ολυμπιακό απέναντι στον Εθνικό

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 20-8 τον Εθνικό Πειραιώς, για την 19η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.

Ο Ολυμπιακός μετέτρεψε σε... περίπατο το πειραϊκό ντέρμπι με τον Εθνικό, τον οποίο νίκησε 20-8, με τις Τριχά και Πλευρίτου να σημειώνουν από τέσσερα τέρματα. Το «χαϊλάιτ» του αγώνα, πάντως, ήταν το γκολ που πέτυχε στην εξέλιξη του τρίτου οκταλέπτου η τερματοφύλακας των "κυανόλευκων", Αλεξία Τζούρκα, η οποία είδε εκτός θέσης την Φαν Ντεν Ντομπελστιν και σκόραρε με σουτ από τη μία εστία στην άλλη

Τα οκτάλεπτα: 4-0, 6-3, 6-4, 4-1

Ολυμπιακός: Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 2, Σάντα 2, Τριχα 4, Αντριους 2, Σιούτη 2, Κουρτίδου, Νίνου 2, Πλευριτου 4, Τορνάρου 2, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά

Εθνικός: Τζούρκα 1, Καραγιάννη, Γαλανοπούλου 1, Οικονόμου, Μαμόγλου, Τσιμάρα 2, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα 2, Σταυρίδου, Κανετίδου, Τσιούγκρη 2, Κοντογιάννη, Μπεκρή, Μούζη, Σπανδωνίδου