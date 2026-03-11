Σημαντικό τρίποντο για τον Πανιώνιο

Ο Πανιώνιος πήρε τη νίκη με 18-14 απέναντι στον Γυμναστικό Σύλλογο Περιστερίου στο ΕΑΚ Νέας Σμύρνης, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Β΄ φάσης της Waterpolo League ανδρών.

Με τη νίκη αυτή, ο Πανιώνιος έφτασε τους 33 βαθμούς και ανέβηκε στην 5η θέση του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας του πρωταθλήματος.

Αντίθετα, το Περιστέρι γνώρισε ακόμη μία ήττα και παραμένει στην τελευταία θέση του ίδιου ομίλου με 18 βαθμούς, συνεχίζοντας να αντιμετωπίζει δυσκολίες ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Για τον Πανιώνιο από τρία τέρματα σημείωσαν οι Τακάτα-Μουρίκης-Γούνας και για την ομάδα του Περιστερίου επίσης από τρία οι Κουκουμάκης-Πρωτοψάλτης.

«Χορταστικό» σε παραγωγή τερμάτων ματς, ειδικά στην β’ περίοδο σημειώθηκαν 11! Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο ξεκίνημα (3-2), σταδιακά ο Πανιώνιος ξέφυγε και με νταμπλ σκορ 10-5, 12-6 (ημίχρονο). Στις αρχές της τελευταίας περιόδου ο ΓΣ Περιστερίου μείωσε 14-12 αλλά με σερί 4-0 «έκλεισε» το ματς.

Οκτάλεπτα: 4-3, 8-3, 2-5, 4-3

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Κώστας Δήμου): Πάρτσογλου, Μπουζαλάς, Μπιτσάκος Κ. 2, Καρατζάς Σ. 2, Παπάκος, Σουζούκι 1, Μπιτσάκος Α. 1, Τακάτα 3, Μουρίκης 3, Γούνας 3, Κούκουνας, Καπετανάκης 2, Μαυροβουνιώτης, Καρατζάς 1, Ανδρανόπουλος.

ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ MEDITERRANEAN COLLEGE (Κώστας Πασλής): Φλέγκας, Σπαντιδάκης, Σκαρπέλης 1, Αλευρόπουλος, Δήμου 1, Κουκουμάκης 3, Πρωτοψάλτης 3, Χωματάς 1, Μπετχαβάς 2, Κανδανολέων, Παπαθεοδοσίου, Γερακούδης 1, Σεννής, Κωνσταντίνου, Μπραΐμης 2.