Δολοφονία 21χρονου στην Κρήτη: Στις φυλακές Κορυδαλλού ο 54χρονος και η σύζυγός του

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται ο 54χρονος και η σύζυγός του ύστερα από την προφυλάκισή τους για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη.

Η μεταγωγή τους είναι θέμα χρόνου και αναμένεται να γίνει κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, απορρίφθηκε από τους αστυνομικούς το αίτημα του 54χρονου πριν από την μεταγωγή του να κάνουν μία στάση στο νεκροταφείο όπου είναι θαμμένος ο γιος του.

Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα ενώ νέα στοιχεία για τις συνθήκες του εγκλήματος φέρνουν στο φως τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση. Μία από τις βολές που έπληξαν από πίσω τον 21χρονο προσδιορίζεται, ως θανατηφόρα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις έξι βολές που δέχθηκε το θύμα, κάποιες έπληξαν τον 21χρονο από πίσω και κάποιες από τα δεξιά.

Από τα τραύματα πέντε ήταν διαμπερή και ένα «τυφλό». Από τις έξι βολές, μία βολή ήταν από απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου, ενώ οι άλλες πέντε ήταν από απόσταση μεγαλύτερη του ενός μέτρου.

Πηγή: cnn.gr