Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Υπάρχουν συγκαλύψεις από την κυβέρνηση» (vid)

Από το βήμα του συνεδρίου του Economist στη Θεσσαλονίκη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, αναφέροντας αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας, μείωση της αγοραστικής δύναμης και φαινόμενα διαφθοράς.

Ο εφοπλιστής υπογράμμισε ότι «η μέση ελληνική οικογένεια δυσκολεύεται από τις 20 του μήνα και μετά, καθώς τα χρήματα δεν επαρκούν. Η κυβέρνηση δεν τα κατάφερε με μεγάλη επιτυχία σε αυτό», προσθέτοντας ότι «σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης».

Κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ριζοσπαστικά μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών, καθώς –όπως είπε– «οι τιμές έχουν εκτοξευθεί και το πραγματικό εισόδημα έχει μειωθεί».

Για τα φαινόμενα διαφθοράς ανέφερε: «Υπάρχει μεγάλη διαφθορά όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντί να έχουμε μία κυβέρνηση που θα δώσει μία λύση στα σκάνδαλα και να αφήσει τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, υπάρχουν συγκαλύψεις, το οποίο δεν βοηθάει».

Τέλος, σχολίασε τις μετρήσεις της κοινής γνώμης: «Εξαιτίας όλων αυτών που ανέφερα, οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είναι δυσοίωνες για την κυβέρνηση. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για τρίτη θητεία εκτός αν υπάρξουν σημαντικές μεταβολές».