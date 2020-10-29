LIVE LIVE EUROPA LEAGUE 29-10-2020 19:55 LILLE OSC 0 0 <% getScoreHome(771724) %> <% getScoreAway(771724) %> CELTIC Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Λιλ - Σέλτικ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Απίθανη... μπαμπεσιά από τη Λιλ στην Πράγα (vid) 23-10-2020 12:24 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EUROPA LEAGUE Νίκες για Μίλαν, Τότεναμ (vids) 22-10-2020 23:54 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE EUROPA LEAGUE CELTIC 0 <% getScoreHome(769317) %> A.C. MILAN 0 <% getScoreAway(769317) %> EUROPA LEAGUE Νοίκιασαν διώροφα πούλμαν και τα πήγαν στο πέταλο για να δουν Ρίγα - Σέλτικ (pic) 25-09-2020 09:59 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE EUROPA LEAGUE Πρώτος Αγώνας 1-1 CELTIC 0 <% getScoreHome(693809) %> FC COPENHAGEN 0 <% getScoreAway(693809) %>