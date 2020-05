Εάν είναι να μαζευτούν απέξω, καλύτερα βάλ' τους μέσα...

Οι κεκλεισμένες θύρες στο Καραϊσκάκη, στην Τούμπα, στο Στάδιο, στο Χαριλάου, στο Γεντί Κουλέ, είναι πιο πολύ ψευδαίσθηση εγγύησης παρά πραγματική εγγύηση. Γράφει ο Αλέξης Σπυρόπουλος.

Ο προπονητής της Αουγκσμπουργκ βγήκε από το ξενοδοχείο και πετάχτηκε ως το σούπερ-μάρκετ να πάρει μία οδοντόπαστα. Ο,τι πιο φυσιολογικό και καθημερινό, στην προτέρα ζωή. Στη νυν ζωή, έσπασε την καραντίνα! Θεωρήθηκε ότι δεν συμπεριφέρθηκε ως υπόδειγμα για την ομάδα του και για τον κόσμο, (απο)δέχθηκε την κύρωση του πρωτοκόλλου της Μπούντεσλιγκα, η κύρωση ήταν αποκλεισμός από την τελευταία προπόνηση και από το πρώτο παιγνίδι της επανεκκίνησης.



Αγγίζει την υστερία, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί. Αλλά, πέραν τούτου, το περιστατικό έρχεται να μας δείξει πως σ' ένα κόσμο αληθινών ανθρώπων, δηλαδή ατελών όντων, η τέλεια τήρηση των πρωτοκόλλων στο ποδόσφαιρο (τα γάντια, οι μάσκες, το no-contact training και όλα αυτά) είναι, κατ' ουσίαν, μια ουτοπία. Ζούμε και κινούμαστε, δεν λειτουργούμε με εμφυτευμένα λογισμικά.



Προσχωρώντας στην υστερία καταλήγουμε να κυνηγάμε τις σκιές μας, ξεγελώντας τους εαυτούς μας ότι κάτι, τάχα, κάνουμε. Η πραγματικότητα είναι ότι πετάμε, σε μία πτήση τυφλή. Ακόμη και τα τεστ ανά ομάδα, είτε δύο φορές την εβδομάδα είτε μία φορά στις οκτώ-δέκα ημέρες, εφόσον πρόκειται για γκρουπ περίπου σαράντα ανθρώπων, είναι μια εξτρά αβαρία που δυσκολεύει (όσο κατεβαίνουμε την πυραμίδα όλο και περισσότερο) την οικονομία των κλαμπ.



Εάν ζορίζονται να σηκώσουν το απρόβλεπτο κόστος πολλές ομάδες στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας και στην τέταρτη, τη League One και τη League Two, με αποτέλεσμα να συζητείται (όχι μόνο, αλλά και, γι' αυτόν τον λόγο) η ματαίωση του υπολοίπου των πρωταθλημάτων, περιττεύει ν' απορούμε για το ελληνικό αντίστοιχο της League One και της League Two που είναι οι μισές ομάδες της Σούπερ Λιγκ και η συντριπτική πλειονότητα των ομάδων στη Σούπερ Λιγκ 2 και στη Φούτμπολ Λιγκ.



Τα ματς της ελληνικής post-season, οσοδήποτε ασφαλή υγειονομικώς, το βέβαιον είναι ότι αγωνιστικώς, στην αρχή ιδίως, "δεν θα βλέπονται". Θα μοιάζουν, καμιά εκατοστή ημέρες από τα αμέσως προηγούμενα, φιλικά πρώτου κύκλου θερινής προετοιμασίας. Αλλο να είσαι fit, που οι παίκτες λίγο-πολύ θα είναι. Και άλλο να είσαι match-fit, κι επιπλέον να μπορείς ν' ανταπεξέλθεις στην απαίτηση των διαδοχικών αγώνων μες στη ζέστη. Αφού δεν θα είναι θεαματικοί αγώνες λοιπόν, τουλάχιστον ας είναι ακέραιοι αγώνες.



Μία δικλείδα ακεραιότητας θα ήταν να πάμε σε φινάλε σεζόν, κατά το δυνατόν με απείραχτα τα ρόστερ που οι ομάδες διέθεταν πριν την παύση της δράσης τον Μάρτιο. Επείγει συνεπώς, μία συνολική ρύθμιση για short-term επεκτάσεις, συμβολαίων που λήγουν στις 30 Ιουνίου. Και, εξίσου σημαντικό, μία παράλληλη πρόβλεψη ότι απαγορεύεται στις ομάδες να χρησιμοποιήσουν (π.χ. στον "δεύτερο γύρο" των πλέι-οφ) παίκτες που ενδεχομένως θα έχουν αποκτήσει από την 1η Ιουλίου και μετά. Για να μη φτάσουμε σε παραλογισμούς, φερ' ειπείν ο Φραν Βέλεθ να παίξει με τον Αρη εναντίον του Παναθηναϊκού πριν τις 30 Ιουνίου και με τον Παναθηναϊκό εναντίον του Αρη μετά την 1η Ιουλίου...



Επιστρέφοντας στην υγειονομική ασφάλεια, οι κεκλεισμένες θύρες στο Καραϊσκάκη, στην Τούμπα, στο Στάδιο, στο Χαριλάου, στο Γεντί Κουλέ, είναι πιο πολύ ψευδαίσθηση εγγύησης παρά πραγματική εγγύηση. Τι μας λέει ότι δεν θα μαζευτούν κάποια στιγμή, οπαδοί στους περιβάλλοντες τα γήπεδα χώρους; Για ν' αποδοκιμάσουν, για να ενισχύσουν, για να κάνουν καμιά ανοησία ή δύο, για να πανηγυρίσουν. Εδώ φτάσαμε να μαζευόμαστε έξω από μαγαζιά, εμείς οι κοινοί θνητοί, για να πιούμε πέντε γουλιές αλκοόλ όρθιοι σε πλαστικά ποτηράκια...



Ενας λόγος παραπάνω, να δούμε στα σοβαρά την έξυπνη πρόταση του ΟΦΗ μεσοβδόμαδα. Εάν πρόκειται να έχεις κόσμο συγκεντρωμένο απέξω και να τους κυνηγά η αστυνομία για να διαλυθούν ησύχως ή όχι, χίλιες φορές καλύτερα...να τους βάλεις μέσα. Στο 20% της χωρητικότητας, που πρακτικά σημαίνει ένας ανά πέντε καθίσματα; Προφανώς, το ποσοστό είναι συζητήσιμο. Είκοσι τοις εκατό, χοντρικά μας βγάζει 12.000 θεατές στο Στάδιο, 6.000 στο Καραϊσκάκη, 5.000 στην Τούμπα και ούτω καθεξής.



Εναλλακτικά θα μπορούσε να επιτρέπεται η είσοδος, και ίσως αυτός είναι ένας πρόσφορος τρόπος μερικής αποζημίωσης, σ' όσους αγόρασαν πέρυσι εισιτήρια διαρκείας. Κι όπου η ζήτηση προσέλευσης είναι μεγαλύτερη από τον επιτρεπόμενο αριθμό διαθέσιμων θέσεων, ας επιτρέπεται η είσοδος (ανά ματς) εκ περιτροπής. Κάποιοι τώρα, κάποιοι στον επόμενο αγώνα, κάποιοι στον μεθεπόμενο. Οπου πάλι η ζήτηση είναι μικρότερη, ας μπαίνουν μέσα και άλλοι, με μεμονωμένο εισιτήριο.



Και φυσικά, σε όλο αυτό, μέρος της έκτακτης λύσης είναι η διευρυμένη τηλεοπτική πρόσβαση. Εάν θέλεις να συρρικνώσεις το συναθροίζεσθαι μέσα ή έξω απ' τα γήπεδα, ή και το συναθροίζεσθαι στους χώρους που έχουν συνδρομητική, καφενεία, πρακτορεία κ.λπ., τότε δώσε στον κόσμο παιγνίδια σε πάσης μορφής free-to-air TV. Ο Τσιόδρας κι ο Χαρδαλιάς, ας πουν στον Μητσοτάκη να επιμείνει, ου μην και να το επιβάλει αυτό.



Γενικώς ωφελεί, στο κάθε βήμα, να έχουμε μέσα μας καθαρή την ιδέα ότι δεν ψάχνουμε την καλή λύση. Ψάχνουμε την καλύτερη "κακή λύση".