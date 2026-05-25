Γιατί το Roland Garros δεν μεταδίδεται όλο στη χώρα που το διοργανώνει;

Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το Roland Garros 2026 άνοιξε αυλαία και θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή 7 Ιουνίου, όμως στη Γαλλία οι τηλεθεατές δεν θα μπορούν να δουν όλους τους αγώνες από τη France Télévisions. Ο λόγος είναι καθαρά τηλεοπτικός και αφορά στη μοιρασιά των δικαιωμάτων του δεύτερου Grand Slam της χρονιάς.

Η δημόσια γαλλική τηλεόραση παραμένει ο ιστορικός και βασικός μεταδότης της διοργάνωσης, προσφέροντας δωρεάν μεγάλο μέρος των αγώνων μέσα από τα France 2, France 3, France 4, αλλά και τις πλατφόρμες france.tv και francetvsport. Ήδη από τις 18 έως τις 22 Μαΐου το France 4 μετέδωσε αγώνες των προκριματικών, ενώ από την έναρξη του κυρίως ταμπλό καλύπτει τις ημερήσιες αναμετρήσεις από τον πρώτο γύρο έως και τα προημιτελικά.

Η διαφορά βρίσκεται στις βραδινές αναμετρήσεις. Από το 2021, το Amazon Prime Video έχει μπει δυνατά στο Roland Garros και κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τις έντεκα night sessions του κεντρικού κορτ Philippe Chatrier. Σε αυτές περιλαμβάνονται και δύο βραδινοί προημιτελικοί, στις 2 και 3 Ιουνίου, οι οποίοι θα μεταδοθούν αποκλειστικά από τη συνδρομητική πλατφόρμα.

Αυτό σημαίνει πως ο φίλαθλος που θέλει πλήρη κάλυψη του τουρνουά δεν αρκεί να παρακολουθεί μόνο τη δημόσια τηλεόραση. Η France Télévisions έχει το μεγαλύτερο δωρεάν πακέτο, όμως το Prime Video κρατά το πιο εμπορικό κομμάτι της ημέρας: τα βραδινά παιχνίδια στο κεντρικό γήπεδο, εκεί όπου παραδοσιακά τοποθετούνται μεγάλα ονόματα και δυνατές αναμετρήσεις.

Στα ημιτελικά και στους τελικούς το μοντέλο αλλάζει ξανά, καθώς οι αγώνες θα μεταδοθούν από κοινού από τη France Télévisions και το Prime Video. Έτσι εξηγείται γιατί το Roland Garros παραμένει σε μεγάλο βαθμό ελεύθερο, αλλά όχι ολόκληρο δωρεάν.

