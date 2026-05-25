«Από ομάδα σε ομάδα-Από καρδιά σε καρδιά»: Το όμορφο βίντεο της ΑΕΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Ποδοσφαίρου 

Η ΑΕΚ ετοίμασε ένα όμορφο βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Ποδοσφαίρου όπου τα παιδιά της Κ19, παραδίνουν συμβολικά τη φανέλα και τις αξίες της ομάδας στους παίκτες της Κ17. «Οι φανέλες αλλάζουν χέρια. Οι αξίες όχι!», το μήνυμα της Ένωσης...

25 Μαΐου | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

«Από ομάδα σε ομάδα — Από καρδιά σε καρδιά»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποδοσφαίρου, οι ποδοσφαιριστές της Κ19 των Ακαδημιών της ΠΑΕ ΑΕΚ παρέδωσαν συμβολικά τη φανέλα και τις αξίες της ομάδας στους ποδοσφαιριστές της Κ17, σε μία ξεχωριστή τελετή αφιερωμένη στη συνέχεια, τον σεβασμό και την έννοια της ομάδας.

Μέσα από αυτή τη συμβολική στιγμή, οι μεγαλύτεροι αθλητές παρέδωσαν στους νεότερους όχι μόνο μία φανέλα, αλλά την ευθύνη να αγωνίζονται με ακεραιότητα, ομαδικότητα, αξιοπρέπεια και πίστη στην ομάδα.

Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο το παιχνίδι.

Είναι οι άνθρωποι.

Οι σχέσεις που δημιουργούνται.

Οι αξίες που μένουν ζωντανές και περνούν από γενιά σε γενιά.

Από ομάδα σε ομάδα.

Από καρδιά σε καρδιά.

Γιατί η ΑΕΚ είναι κάτι περισσότερο από μία ομάδα.

Είναι Ένωση.

Και οι αξίες της συνεχίζονται μέσα από κάθε νέα γενιά.

«Οι φανέλες αλλάζουν χέρια. Οι αξίες όχι!».