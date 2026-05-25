Νόλε για Ολυμπιακό: «Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά, το άξιζαν»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός έφτασε δίκαια στην κατάκτηση της Euroleague.

«Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά», είπε ο θρυλικός Σέρβος μιλώντας σε συμπατριώτες του δημοσιογράφους μετά τη νίκη του επί του Γάλλου Τζιοβάνι Μέτσι Περικάρ στον πρώτο γύρο του Roland Garros. «Πραγματικά είναι οι καλύτεροι. Ήταν κυρίαρχοι όλη τη σεζόν και άξιζαν τον τίτλο στην Αθήνα...».

O τενίστας από το Βελιγράδι επισήμανε, πάντως, ότι το Final Four θα ήταν καλύτερο, αν είχε καταφέρει να περάσει και ο Παναθηναϊκός. «Νομίζω πως θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο θέαμα αν είχε προκριθεί και ο Παναθηναϊκός, θα ήταν πραγματικά φανταστικό να το παρακολουθήσει κανείς. Ο τίτλος του Ολυμπιακού ήταν αναμενόμενος, ήταν το μεγάλο φαβορί».

Ο Νόλε έχει τώρα δύο μέρες ρεπό και θα επανέλθει στη δράση την Τετάρτη (27/5), για να αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο τον επίσης Γάλλο Βαλεντέν Ροαγέ.