Ποια είναι τελικά η πραγματική σου φωνή; Αυτή που ακούς εσύ ή αυτή που βγαίνει στην ηχογράφηση;

Έχετε ηχογραφήσει ποτέ τον εαυτό σας να μιλάει και όταν το ακούσετε να πείτε «μπλιαχ»; Δεν είστε οι μόνοι. «Πολλοί το βρίσκουν απολύτως απαίσιο», σχολιάζει η ερευνήτρια Bodil Kvernenes Norsett.

Μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο δείχνει ότι πολλοί συμφωνούν: «Μπλιαχ! ΜΙΣΩ τη φωνή μου», γράφει ένας χρήστης του Reddit για την ηχογραφημένη φωνή του. «Αλλά αυτό δεν συμβαίνει επειδή η φωνή σας είναι τσιριχτή ή άσχημη», ξεκαθαρίζει η Norsett. «Η απάντηση κρύβεται στα αυτιά μας».

Τα αυτιά μας... μάς ξεγελούν

Όταν ακούτε μια ηχογράφηση της φωνής σας, μπορεί να αισθάνεστε ότι ανήκει σε κάποιον άλλον. Αυτό συμβαίνει επειδή κανονικά ακούτε τη φωνή σας με δύο διαφορετικούς τρόπους:

-Μέσω του αέρα: Ακριβώς όπως την ακούν όλοι οι άλλοι.

-Μέσω του σώματός σας: Καθώς οι φωνητικές σας χορδές βρίσκονται στον λαιμό σας, δεν ακούτε τη φωνή σας μόνο μέσω των αυτιών, αλλά και μέσω του κρανίου σας.

Όπως εξηγεί η ερευνήτρια στο Science Norway, ένα μέρος του ήχου ταξιδεύει μέσα από τα οστά του κεφαλιού. Αυτό ονομάζεται οστική αγωγιμότητα -ο ήχος δηλαδή διαδίδεται μέσω των οστών αντί μόνο μέσω του αέρα. Αυτή η «συντόμευση» μέσω του κρανίου κάνει τη φωνή σας να ακούγεται στα δικά σας αυτιά πιο γεμάτη και πιο βαθιά.

Στην ηχογράφηση, όμως, αυτό το εφέ εξαφανίζεται. «Τότε ακούτε τη φωνή σας μόνο μέσω του αέρα, ακριβώς όπως την ακούν όλοι οι άλλοι», λέει η Norsett. Επομένως, η ηχογραφημένη εκδοχή είναι αυτή που αποτελεί την πραγματική σας φωνή για τον υπόλοιπο κόσμο.

Είναι φυσιολογικό...

Στις ηχογραφήσεις, η φωνή σας μπορεί να ακούγεται πιο υψηλή, πιο λεπτή και εντελώς ξένη.

Η Tea Berg είναι επαγγελματίας καλλιτέχνιδα και έχει ακούσει τον εαυτό της σε ηχογραφήσεις αμέτρητες φορές. «Χρειάστηκε χρόνος για να συνηθίσω τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι ακούν τη φωνή μου», λέει. «Έπρεπε μάλιστα να ζητήσω από ανθρώπους γύρω μου να μου επιβεβαιώσουν ότι η φωνή μου ακούγεται όντως καλά». Με τον καιρό, συνήθισε και τις δύο εκδοχές: αυτή που ακούει εσωτερικά και εκείνη που ακούν οι άλλοι.

Η Berg σημειώνει ότι είναι πολύ συνηθισμένο για τους τραγουδιστές να νιώθουν περίεργα όταν ακούν τον εαυτό τους στην αρχή. Σύμφωνα με την Norsett, αυτή η δυσφορία προέρχεται από το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που νομίζουμε ότι ακουγόμαστε και στο πώς ακουγόμαστε στην πραγματικότητα.

Η φωνή σας είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς σας, οπότε όταν ξαφνικά ακούγεται διαφορετική, είναι λογικό να αισθάνεστε περίεργα. Αν όμως νιώθετε αμηχανία, δεν είστε οι μόνοι. «Είναι εντελώς φυσιολογικό. Ακόμα και εγώ μερικές φορές εκπλήσσομαι από τη δική μου φωνή, παρόλο που πάνω στο τραγούδι και τις ηχογραφήσεις εδώ και πολλά χρόνια», συμπληρώνει η Norsett.

Πώς θα συνηθίσετε την πραγματική σας φωνή

Αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να εξοικειωθείτε με τη φωνή σας, η Norsett προτείνει να ηχογραφείτε τον εαυτό σας και να τον ακούτε ξανά. Αυτό είναι κάτι που οι άνθρωποι που εργάζονται με τον ήχο, όπως οι μουσικοί και οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί, το κάνουν τακτικά.

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε ένα απλό κόλπο, χωρίς καν να κάνετε ηχογράφηση:

«Σταθείτε απέναντι από έναν τοίχο και βάλτε τα χέρια σας πίσω από τα αυτιά σας και σχηματίστε κάτι σαν κύπελλο. Όταν μιλάτε, ο ήχος της φωνής σας θα "βρίσκει" στον τοίχο και θα επιστρέφει αμέσως σε εσάς».

Πηγή: ethnos.gr