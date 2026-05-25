Ανατριχίλα για την πατροκτονία στη Θεσσαλονίκη – Τα τελευταία λεπτά του 67χρονου που δολοφονήθηκε από τον γιο του

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν την πατροκτονία που σημειώθηκε στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ο 30χρονος γιος σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του με ένα κατσαβίδι και μετά πήγε για ύπνο.

Ο νεαρός άνδρας έχει ομολογήσει την πράξη του, υποστηρίζοντας πως προηγήθηκε έντονος καβγάς με τον πατέρα του.

Η στυγερή δολοφονία σημειώθηκε μέσα στη μονοκατοικία όπου διέμεναν πατέρας και γιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 30χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον πατέρα του, αρχικά χτυπώντας τον με έπιπλο και στη συνέχεια με κατσαβίδι στο πρόσωπο.

Μετά την επίθεση, ο δράστης φέρεται να αποχώρησε και να πήγε να κοιμηθεί, χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν ή να ζητήσει βοήθεια.

Πώς βρήκαν τον νεκρό πατέρα

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν η κόρη του 67χρονου, ανήσυχη επειδή δεν μπορούσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του, πήγε στο σπίτι.

Μπαίνοντας στο σπίτι βρέθηκε μπροστά σε μια αποτρόπαια εικόνα, καθώς εντόπισε τον 67χρονο νεκρό μέσα σε λίμνη αίματος. Στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιο του 30χρονου αδερφού της και τον είδε να κοιμάται.

Ο 30χρονος συνελήφθη και κρατείται, ενώ οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα.

Περισσότερα στοιχεία για τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία–νεκροτομή που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Δευτέρα (25/5).

Πατέρας και γιος ζούσαν στην ίδια κατοικία, με τον 30χρονο να χρησιμοποιεί τον κύριο χώρο της μονοκατοικίας και τον 67χρονο να μένει στο υπόγειο.

Στον εισαγγελέα ο 30χρονος

Ο 30χρονος γιος οδηγείται σήμερα στον Εισαγγελέα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών.

Πηγή: newsbeast.gr