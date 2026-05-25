Αύριο ανακοινώνει το νέο κόμμα ο Τσίπρας - Ποιοι είναι οι 10 στενότεροι συνεργάτες του στο επιτελείο

Ένα 24ωρο πριν από τις ανακοινώσεις της Τρίτης για την επίσημη πρώτη του νέου πολιτικού φορέα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη συγκροτήσει τον στενό πυρήνα των προσώπων που «τρέχουν» αθόρυβα το εγχείρημα εδώ και μήνες.

Με μια ομάδα στελεχών, συνεργατών και προσώπων από διαφορετικές πολιτικές και επαγγελματικές διαδρομές, το νέο κόμμα οργανώνεται πάνω σε θεματικούς κύκλους, ψηφιακή συμμετοχή και πανελλαδικά δίκτυα εθελοντών και μελών.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη πρώτη του νέου πολιτικού φορέα που προετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη ξεκινήσει, με την επόμενη Τρίτη να σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη φάση της θεμελίωσης στη φάση της οργανωτικής ολοκλήρωσης. Πίσω από τις δημόσιες παρουσιάσεις της «Ιθάκης» και τη μεγάλη συμμετοχή πολιτών, εξελισσόταν τους τελευταίους μήνες μια παράλληλη, αθόρυβη διεργασία συγκρότησης των πρώτων πυρήνων του εγχειρήματος.

Το βάρος αυτής της προεργασίας σήκωσε ένας στενός κύκλος συνεργατών και εθελοντών, που εργάστηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αξιοποιώντας τη δυναμική που δημιουργούσαν οι κατά τόπους εκδηλώσεις. Στόχος ήταν να συγκροτηθεί ένα πρώτο οργανωτικό δίκτυο με επάρκεια στελεχών και κοινωνικών αναφορών, ικανό να στηρίξει το εύρος και τις φιλοδοξίες του νέου φορέα.

Τα πρόσωπα του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται πολύ κοντά στον πρώην πρωθυπουργό ξεχωρίζει ο Κώστας Τούμπουρος, επιστήθιος φίλος και προσωπικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Ο ιδιαίτερα επιτυχημένος επιχειρηματίας θεωρείται ένας από τους πλέον έμπιστους συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού και συμμετέχει ενεργά στον στενό κύκλο των ανθρώπων που παρακολουθούν και υποστηρίζουν το νέο εγχείρημα.

Κομβικό ρόλο στον συντονισμό της προσπάθειας έχει ο Γιώργος Βασιλειάδης, από τα πιο έμπιστα πολιτικά στελέχη του Αλέξη Τσίπρα και πρώην υφυπουργός Αθλητισμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Γύρω του διαμορφώθηκε ο αρχικός οργανωτικός πυρήνας, στον οποίο συμμετέχουν πρόσωπα με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες αλλά κοινή συμμετοχή στο εγχείρημα της επανεκκίνησης.

Ανάμεσα στα στελέχη που συμμετέχουν στον οργανωτικό πυρήνα βρίσκεται και ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, δικηγόρος, πρώην δήμαρχος Σκύρου και πρώην βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, με ισχυρή αυτοδιοικητική εμπειρία και ενεργή παρουσία στην κομματική ανασυγκρότηση.

Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, μαθηματικός, πρώην γενικός γραμματέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης και πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί επίσης στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα με συμμετοχή στον πολιτικό σχεδιασμό του επιτελείου του.

Στον πυρήνα της οργανωτικής προσπάθειας συμμετέχει και ο Στέλιος Αποστόλου, επί δεκαετίες στενός συνεργάτης του αείμνηστου Αλέκου Φλαμπουράρη, με μεγάλη εμπειρία στην αυτοδιοίκηση και στους κομματικούς μηχανισμούς της Αριστεράς. Παρούσα είναι και η Ελένη Σταυρακάκη, ένα από τα πλέον διαχρονικά πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς υπήρξε ιδιαιτέρα γραμματέας του ήδη από την ανάληψη της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον ακολούθησε στο Μέγαρο Μαξίμου και στη συνέχεια στο Ινστιτούτο του.

Στο στενό περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού ανήκει και η Γιάννα Πεππέ, από τις πιο έμπιστες και διαχρονικές συνεργάτιδές του ήδη από την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η παρουσία της παραμένει σταθερή σε όλες τις κρίσιμες πολιτικές και οργανωτικές φάσεις του εγχειρήματος.

Η σύνθεση της ομάδας αποτυπώνει και το άνοιγμα προς τον χώρο της κεντροαριστεράς.

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, πρώην αναπληρώτρια τομεάρχης Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, συμμετέχει στις οργανωτικές διεργασίες του νέου φορέα, ενώ η Τζένη Διαμαντοπούλου, στενή πολιτική συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και πρώην διευθύντρια του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς», έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και τη λειτουργία του νέου εγχειρήματος που στεγάζεται στα γραφεία της οδού Φιλελλήνων.

Στον αρχικό πυρήνα συμμετέχει ακόμη ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης, ιστορικό στέλεχος της ανανεωτικής αριστεράς με πολυετή παρουσία στις πολιτικές και οργανωτικές διεργασίες του χώρου, εκπροσωπώντας τη συνέχεια της ανανεωτικής παράδοσης στο νέο εγχείρημα.

Η λογική του εγχειρήματος και το επιτελείο του Τσίπρα

Η οργανωτική αρχιτεκτονική που επιλέγεται επιχειρεί να υπερβεί το παραδοσιακό μοντέλο τοπικών οργανώσεων. Οι ομάδες που συγκροτούνται δεν έχουν αποκλειστικά γεωγραφική αναφορά, αλλά και θεματική στόχευση, με άξονες όπως η Παιδεία, η Υγεία, η Οικονομία, το Περιβάλλον και η Ενέργεια. Η λογική του εγχειρήματος είναι ότι η πολιτική οργάνωση πρέπει να εδράζεται πάνω σε συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα και να μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα, με μετρήσιμες δράσεις και σαφή πεδία ευθύνης.

Στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα θεωρούν ότι το νέο μοντέλο οφείλει να συνδυάζει την πολιτική συμμετοχή με τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, εξού και υβριδικό. Γι’ αυτό και η λειτουργία του φορέα θα βασίζεται σε διαδικτυακές συνεδριάσεις, ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, ψηφοφορίες και εσωκομματικά δημοψηφίσματα, με στόχο τη διαρκή συμμετοχή των μελών στη διαμόρφωση της πολιτικής γραμμής και τον καλύτερο συντονισμό της δράσης.

Η ψηφιακή πλατφόρμα

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη δομή θα έχει η ψηφιακή πλατφόρμα που έχει ήδη αναπτυχθεί από ειδικούς και προσαρμόστηκε από εθελοντές στις ανάγκες του νέου υβριδικού κόμματος. Μέσω αυτής θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές νέων μελών, η επικοινωνία μεταξύ των θεματικών ομάδων και η αμφίδρομη επαφή της ηγεσίας με τη βάση. Στην πλήρη ανάπτυξή της, η πλατφόρμα θα επιτρέπει πανελλαδική πρόσβαση στις επεξεργασίες και στις δράσεις των επιμέρους κύκλων, φιλοδοξώντας να αποτελέσει το βασικό οργανωτικό εργαλείο του νέου φορέα.

