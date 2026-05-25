Κόντε: «Δεν έχω καμία επαφή για την Εθνική Ιταλίας, αν έπρεπε να διορίσω προπονητή θα ήταν ο Γκουαρντιόλα»

Ο Αντόνιο Κόντε αποχωρεί από τον πάγκο της Νάπολι και δέχθηκε ερώτηση για το μέλλον του, αλλά και τα σενάρια που τον συνδέουν με τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν υπάρχει τίποτα, καμία επαφή μεταξύ εμού και της Ιταλικής Ομοσπονδίας για να γίνω προπονητής της Εθνικής Ιταλίας. Τίποτα μέχρι στιγμής. Ας δούμε στο μέλλον. Δεν υπάρχει καν πρόεδρος της Ομοσπονδίας ακόμα…

Είναι έτοιμη η Ιταλία να διορίσει έναν κορυφαίο προπονητή;. Διάβασα για τον Πεπ Γκουαρντιόλα. Αν έπρεπε να προτείνω ένα όνομα, θα έλεγα τον Πεπ, αλλά… έχουν τα κονδύλια για να το κάνουν πραγματικότητα; Είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι. Δεν έχω καμία συμφωνία μέχρι στιγμής».