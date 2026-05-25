Το top-10 της αγωνιστικής με Πεπ, Σαλάχ, Τζόλη και εκπλήξεις!

Το SDNA παρουσιάζει το top-10 της αγωνιστικής στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

«Γεμάτο» μενού και στο φινάλε των μεγάλων πρωταθλημάτων...

Είπε το επίσημο «αντίο» στην Σίτι ο μύθος, Πεπ Γκουαρδιόλα

Δεν μπορείς να χωρέσεις τίποτα σε μια παράγραφο για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος ολοκλήρωσε τη 10η και τελευταία σεζόν του με την Σίτι. Στο εντός έδρας ματς με την Άστον Βίλα ο Καταλανός είπε «αντίο» έχοντας αφήσει 20 τίτλους και κάμποσα innovations που άλλαξαν για πάντα το ποδόσφαιρο. Ο Πεπ θα λείψει άπειρα στους Γαλάζιους του Μάντσεστερ και καθόλους στους αντιπάλους, που σίγουρα είναι ανακουφισμένοι με την αποχώρησή του. Έξι Premier League, 5 League Cup, 3 Community Shield, 3 FA Cup, 1 Champions League, 1 Super Cup, 1 Club World Cup και ένα ιστορικό treble το 2023 ήταν ο ταπεινός απολογισμός.

Ten years that will live forever.



Thank you for everything, Pep 🩵 pic.twitter.com/eEFr8RPirx — Manchester City (@ManCity) May 24, 2026



Αποθεώθηκε ο Σαλάχ στο τελευταίο του ματς με την Λίβερπουλ

Μετά τον Πεπ, το αγγλικό ποδόσφαιρο στο φινάλε αυτής της αγωνιστικής έχασε έναν ακόμα legend. Το Anfield είπε «αντίο» στο Μο Σαλάχ, τον επιθετικό που άλλαξε τη φάση της Λίβερπουλ, έβαλε τέλος σε 30 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και την έκανε και πάλι πρωταγωνίστρια, κάτι που είχε ξεχάσει τις τελευταίες δεκαετίες. Έδωσε ασίστ με την Μπρέντφορντ ο Σαλάχ και πέρασε στο Νο1 της σχετικής λίστας πάνω από τον Τζέραρντ.

On his last appearance for the Reds, Mo Salah moves clear of Steven Gerrard for the most assists in the Premier League for the club 👏👑 pic.twitter.com/BwkP9JB9MS — Liverpool FC (@LFC) May 24, 2026

Mohamed Salah for Liverpool across all competitions:



◉ 442 games

◉ 257 goals

◉ 120 assists



🏆🏆 Premier League

🏆🏆 EFL Cup

🏆 FA Cup

🏆 Champions League

🏆 UEFA Super Cup

🏆 FIFA Club World Cup

🏆 Community Shield



🏅🏅🏅🏅 Premier League Golden Boot

🏅🏅🏅 PFA Player’s… pic.twitter.com/0TmZvMAOKQ — Squawka (@Squawka) May 24, 2026



Ο τεράστιος, Χρήστος Τζόλης, έραψε το 2ο αστέρι στη φανέλα της Μπριζ!

Μόνιμη στήλη έχει γίνει ο υπερπαίκτης, Χρήστος Τζόλης, στο top-10 και δεν υπήρχε περίπτωση να μην είναι εδώ και την τελευταία αγωνιστική. Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα και έδωσε ασίστ στη μεσοβδόμαδη αγωνιστική των playoff Βελγίου στο 2-2 της Μπριζ με την Μέχελεν, με το αποτέλεσμα να είναι αρκετό στην ομάδα του για να κατακτήσει το 20 πρωτάθλημα της ιστορίας της. Στην τελευταία αγωνιστική, στο 5-0 και τη φιέστα με την Γάνδη, σκόραρε και πάλι και έδωσε ασίστ. Δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα με 17 και πρώτος στις ασίστ με 23 ήταν ο 24χρονος παικταράς, τον οποίο δύσκολα θα κρατήσει η Μπριζ…

🇬🇷 | He's on another level



Most goal involvements across Europe's top 10 leagues (UEFA rankings) after the March international break:



• 18 – Christos Tzolis 🆕

• 17

• 16

• 15

• 14

• 13

• 12

• 11

• 10

• 9 – Ollie Watkins, Esteban Lepaul, Marcus Thuram, Marius… pic.twitter.com/I8yPsUrn6q — Sofascore Football (@Sofascore) May 24, 2026



«Αυτοκτονία» της Μίλαν, «θαύμα» με Δουβίκα και στο CL η Κόμο!

Απίστευτη ανατροπή στην τελευταία αγωνιστική στην Ιταλία. Η Μίλαν ήθελε απλά μια νίκη με την ήδη σωμένη, Κάλιαρι, και όχι μόνο δεν την πήρε αν και προηγήθηκε στο 2', αλλά ηττήθηκε κιόλας στο San Siro (1-2). Έτσι, η Ρόμα που πέρασε από την Ελλάς Βερόνα (0-2) θα κουνήσει σεντόνι, όπως και η τεράστια έκπληξη, Κόμο, που με τον Δουβίκα να σκοράρει ακόμα μια φορά, νίκησε 1-4 την Κρεμονέζε και τερμάτισε 4η.

✅ CONFIRMED



🇮🇹 Roma and 🇮🇹 Como become the 28th and 29th team to mathematically secure a place in 2026/27 🔵 UCL league stage!



All 29 direct 🔵 UCL spots have now been distributed!



Remaining 7 spots will be filled in the last week of August at the conclusion of qualifiers! pic.twitter.com/IVeRYZQ4hz — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 24, 2026



Νταμπλ η Μπάγερν με χατ-τρικ Κέιν στον τελικό του Κυπέλλου

Πήγε στην Γερμανία και επιτέλους σηκώνει κούπες ο τόσο υποτιμημένος υπερπαίκτης, Χάρι Κέιν. Η Μπάγερν με χατ-τρικ του Άγγλου killer στο δεύτερο μέρος, διέλυσε με 3-0 την Στουτγκάρδη στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας και κατέκτησε το νταμπλ. Τα 61 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις σε 51 αγώνες έφτασε ο 32χρονος φορ.



Έγραψε ιστορία με 21 ασίστ ο Μπρούνο Φερνάντες

Το όνομά του στα βιβλία της Premier League έγραψε ο Μπρούνο Φερνάντες. Ο playmaker της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην εκτός έδρας νίκη κόντρα στην Μπράιτον (0-3) έδωσε την ασίστ για το πρώτο γκολ με εκτέλεση κόρνερ, ασίστ που ήταν η 21η στο 2025-26. Αυτή η επίδοση είναι η κορυφαία επί εποχής Premier League, με τον Πορτογάλο να σπάει το ρεκόρ των 20 που είχαν οι Τιερί Ανρί και Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Bruno Fernandes has broken the all-time Premier League assist record for a single season 🤯



🅰️ 21 - Bruno Fernandes (2025/26)* 🆕

🅰️ 20 - Thierry Henry (2002/03)

🅰️ 20 - Kevin De Bruyne (2019/20) pic.twitter.com/nKhPVTrUZ5 — WhoScored (@WhoScored) May 24, 2026



Η Τορένσε της 2ης κατηγορίας, κατέκτησε το Κύπελλο Πορτογαλίας στον τελικό με την Σπόρτινγκ!

Τις επόμενες μέρες η Τορένσε της 2ης κατηγορίας, θα παίξει μπαράζ για ανόδου/υποβιβασμού με την Κάζα Πία, όμως πριν το κάνει αυτό, πέτυχε κάτι αδιανόητο. Νίκησε στον τελικό την Σπόρτινγκ και κατέκτησε το Κύπελλο Πορτογαλίας σε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των τελευταίων ετών. Η Τορένσε προηγήθηκε στο 4’ και παρότι τα Λιοντάρια ισοφάρισαν με τον Λουίς Σουάρες, πήραν τη νίκη με 2-1 στην παράταση χάρη σε πέναλτι του Στοπίρα στο 112’. Σημειώνεται ότι το 2021 η ομάδα έπαιζε στην 4η κατηγορία και ότι το γήπεδό της χωρά 2.000 θεατές.

🚨🇵🇹Portuguese 2nd division side Torreense have just scored a 112th minute penalty vs Sporting CP in the Portuguese Cup final and QUALIFIED for the Europa League



SCENES🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/TSf84wybAW — Now Football (@Nowfootball) May 24, 2026



Κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας για πρώτη φορά σε 120 χρόνια ιστορίας η Λανς

Η Λανς νίκησε στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας 3-1 την Νις και κατέκτησε μόλις τον 3ο τίτλο της ιστορίας της. Οι άλλοι δύο είναι το πρωτάθλημα του 1998 και το League Cup του 1999. Σημειώνεται ότι η ομάδα, υπό τις οδηγίες του Πιέρ Σαζ «πίεσε», για μεγάλο διάστημα της σεζόν την Παρί Σεν Ζερμέν στη «μάχη» για το πρωτάθλημα και ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με τον καλύτερο τρόπο μπροστά σε 50.000 οπαδούς που προκάλεσαν «χαμό» στο Parc des Princes.

For the first time ever… RC Lens wins the Coupe de France 🏆 pic.twitter.com/sCl9qz3CGf — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 22, 2026

Lens beat Nice last night to win the first Coupe de France in their 120 year history. Glorious scenes. pic.twitter.com/dsXFWA0brW — HLTCO (@HLTCO) May 23, 2026



Σώθηκε η Τότεναμ, έπεσε η Γουέστ Χαμ

Μπορείς να το πεις και… κόλπο από την Τότεναμ γιατί έτσι βρήκε έναν τρόπο να πανηγυρίσει έξαλλα. Οι Spurs από τη θέση του φαβορί, έπαιζαν την παραμονή τους στην Premier League μέχρι την τελευταία αγωνιστική και τα κατάφεραν μετά τη νίκη με 1-0 σε βάρος της Έβερτον. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υποβιβαστεί στην Championship για πρώτη φορά μετά το 2011-12 η Γουέστ Χαμ.

A crucial win on the final day 👊 pic.twitter.com/ZKwzZuwjWP — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 24, 2026



Τα παίζουν όλα για την παραμονή η Βόλφσμπουργκ και Κουλιεράκης

Μεσοβδόμαδα, η Βόλφσμπουργκ, με βασικό τον Κουλιεράκη, έπαιξε το πρώτο σκέλος του μπαράζ παραμονής/υποβιβασμού με την Πάτερμπορν της ZweiteLiga και δεν κατάφερε να πάρει προβάδισμα. Το 0-0 άφησε ανοικτούς λογιαριασμούς για τη ρεβάνς, η οποία θα γίνει το βράδυ της Δευτέρας (25/05) και θα κρίνει αν θα υπάρξει μετακίνηση ή όχι ανάμεσα στις ομάδες των δύο κατηγοριών.