Ο Μπλόσομγκεϊμ δεν… πίστεψε πως ο Πίτερς δεν ήταν ο MVP του Final-Four (pic)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα, επικρατώντας με 92-85 στον τελικό απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά τον αγώνα, ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε MVP του Final-Four, μία απόφαση που δεν βρίσκει σύμφωνο τον Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ.
Ο αστέρας της Μονακό σε ανάρτησή του έκανε ξεκάθαρη την διαφωνία του και υπογράμμισε πως ο Άλεκ Πίτερς θα έπρεπε να παραλάβει το βραβείο. «LOL…. Δεν είναι ο Άλεκ Πίτερς ο MVP του F4;;;» έγραψε.
LOL….. Alec Peters not F4 MVP???— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) May 24, 2026