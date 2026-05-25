Ο Μπλόσομγκεϊμ δεν… πίστεψε πως ο Πίτερς δεν ήταν ο MVP του Final-Four (pic)

Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ δεν μπόρεσε να πιστέψει πως ο Άλεκ Πίτερς δεν αναδείχθηκε MVP του Final-Four.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα, επικρατώντας με 92-85 στον τελικό απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά τον αγώνα, ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε MVP του Final-Four, μία απόφαση που δεν βρίσκει σύμφωνο τον Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ.

Ο αστέρας της Μονακό σε ανάρτησή του έκανε ξεκάθαρη την διαφωνία του και υπογράμμισε πως ο Άλεκ Πίτερς θα έπρεπε να παραλάβει το βραβείο. «LOL…. Δεν είναι ο Άλεκ Πίτερς ο MVP του F4;;;» έγραψε.

