«Τριετές συμβόλαιο προσφέρει η Ντουμπάι στον Πασκουάλ - Οι απολαβές του Καταλανού κόουτς»

Η Ντουμπάι προσφέρει στον Τσάβι Πασκουάλ τριετές συμβόλαιο 6 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού.

Οι «Άγνωστες Υποθέσεις» είχαν αποκαλύψει πως ο Τσάβι Πασκουάλ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι, με την «Mundo Deportivo» να επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του SDNA.

Με την σειρά του, το «Basketball Sphere» αναφέρει πως η πρόταση της Ντουμπάι στον Καταλανό τεχνικό είναι για τριετές συμβόλαιο, με τις απολαβές του να φτάνουν τα έξι εκατομμύρια ευρώ.

Θυμίζουμε πως η «AS» ανέφερε πως ο Πασκουάλ θα πληρώσει 400.000 ευρώ για να φύγει από τους «Μπλαουγκράνα», ενώ την Δευτέρα (18/5) ενημέρωσε τον σύλλογο για την απόφασή του.