Το απίστευτο buzzer-beater του Ουεμπανιάμα από το κέντρο (vid)

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα ευστόχησε σε ένα τρομερό buzzer-beater τρίποντο από το κέντρο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Game 4 με τους Θάντερ.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πήραν τη νίκη απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 103-82 και έτσι ισοφάρισαν την σειρά σε 2-2. Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα ολοκλήρψσε τον αγώνα με 33 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ σε 31:02.

Μάλιστα, ο Γάλλος αστέρας πέτυχε και ένα εκπληκτικό buzzer-beater τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Δείτε το βίντεο: