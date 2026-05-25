Το απίστευτο buzzer-beater του Ουεμπανιάμα από το κέντρο (vid)

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πήραν τη νίκη απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 103-82 και έτσι ισοφάρισαν την σειρά σε 2-2. Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα ολοκλήρψσε τον αγώνα με 33 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ σε 31:02.
Μάλιστα, ο Γάλλος αστέρας πέτυχε και ένα εκπληκτικό buzzer-beater τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
WEMBY BEATS THE Q2 BUZZER FROM HALF-COURT 👽— NBA (@NBA) May 25, 2026
Spurs lead by 12 at the break in Game 4! pic.twitter.com/Uk9BhEMNO1