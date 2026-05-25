Επιχείρηση-μαμούθ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη - 20 συλλήψεις, χειροπέδες σε υπεύθυνους ΚΥΔ

Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας που αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Δευτέρας στην Κρήτη και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες συλλήψεις σε όλο το νησί εκτός από τον νομό Χανίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επιχείρηση έχει στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που με ψευδείς βεβαιώσεις εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις. Μάλιστα, το παράνομο οικονομικό όφελος φέρεται να ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.



Στην απάτη εμπλέκονται λογιστές και σύμφωνα με το Cretalive, έχουν συλληφθεί προς το παρόν δύο, όπως επίσης και τρεις υπεύθυνοι ΚΥΔ, ενώ συνολικά έχουν περαστεί χειροπέδες σε 20 άτομα.

Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα (25/5/2026) αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση.