«Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Καρέτσα»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να κεντρίζει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με τις εμφανίσεις του στη Γκενκ να τον έχουν μετατρέψει σε ένα από τα πιο περιζήτητα νεαρά ταλέντα της αγοράς.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά στο βελγικό πρωτάθλημα, καταγράφοντας τρία γκολ και 16 ασίστ σε 36 συμμετοχές. Η δημιουργικότητα, η τεχνική του κατάρτιση και η ικανότητά του να αγωνίζεται τόσο ως οργανωτής πίσω από τον επιθετικό όσο και στα άκρα της επίθεσης έχουν τραβήξει τα βλέμματα των μεγαλύτερων συλλόγων της Ευρώπης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sport.FR», η Παρί Σεν Ζερμέν παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του και εμφανίζεται διατεθειμένη να κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του, θεωρώντας τον επένδυση για το μέλλον της ομάδας.

Ωστόσο, η Μπάγερ Λεβερκούζεν φαίνεται να έχει αποκτήσει προβάδισμα στη μάχη της υπογραφής του. Οι Γερμανοί εκτιμούν ιδιαίτερα τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Καρέτσα και θεωρούν ότι μπορεί να προσαρμοστεί ιδανικά στο επιθετικό και απαιτητικό αγωνιστικό μοντέλο τους.

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές τις δύο ομάδες. Στη λίστα των συλλόγων που παρακολουθούν την εξέλιξή του βρίσκονται επίσης οι Μπάγερν Μονάχου, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Τσέλσι, Λίβερπουλ, Μίλαν, Νάπολι και Μονακό.

Από την πλευρά της, η Γκενκ διατηρεί ισχυρή διαπραγματευτική θέση, καθώς ο νεαρός άσος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029. Για τον λόγο αυτό, η βελγική ομάδα δεν σκοπεύει να εξετάσει προτάσεις που θα υπολείπονται των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο ποδοσφαιριστής και το περιβάλλον του αξιολογούν με προσοχή τις διαθέσιμες επιλογές, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις αγωνιστικές προοπτικές και στον χρόνο συμμετοχής που θα του προσφέρει ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Με το ενδιαφέρον να αυξάνεται διαρκώς και αρκετούς ευρωπαϊκούς «γίγαντες» να παρακολουθούν τις εξελίξεις, το όνομα του Καρέτσα αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο μεταγραφικό σκηνικό του φετινού καλοκαιριού.

