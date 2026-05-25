Απίθανο deja vu: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σήκωσαν το 4ο στο ίδιο γήπεδο με... 19 χρόνια διαφορά!

Απίθανο deja vu με την τέταρτη Ευρωλίγκα που κατέκτησαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
Οι Ερυθρόλευκοι επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και επικράτησαν της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final-4 στο Τ-Center με 92-85, για να φτάσουν τις τέσσερις κατακτήσεις στη διοργάνωση.
Η απίθανη σύμπτωση ωστόσο είναι ότι η προηγούμενη φορά που η διοργάνωση φιλοξενήθηκε σε ελληνικό έδαφος ήταν το 2007, ξανά στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ. Και την κατάληξη όλοι τη θυμούνται. Ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε ακόμη ένα αστέρι στη φανέλα του, που ήταν και για εκείνον το... 4ο, επικρατώντας της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91!
Με τη διαφορά, βέβαια, ότι το έραψε 19 χρόνια πριν!