Γωγώ Μαστροκώστα: Η καριέρα, η οικογένεια, η διαδρομή και μια άνιση μάχη (vids)

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών η Γωγώ Μαστροκώστα ύστερα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός.

Στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή βρίσκονταν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, καθώς και η κόρη τους, Βικτώρια.

Το σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν φέρεται να παρουσίασε εκ νέου υποτροπή, προκαλώντας βαθιά θλίψη και ανησυχία στους οικείους της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό στις αρχές Μαΐου, στο ίδιο νοσοκομείο όπου είχε νοσηλευτεί και τον Απρίλιο του 2025, έπειτα από προηγούμενη υποτροπή της ασθένειάς της

Από το Ευηνοχώρι στην τηλεόραση και τη showbiz

Η Γωγώ Μαστροκώστα γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1970 στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας και από μικρή ηλικία είχε στόχο να σπουδάσει Ιατρική. Ωστόσο, η πορεία της τελικά την οδήγησε στη Γυμναστική Ακαδημία και αργότερα στον χώρο της τηλεόρασης και της ψυχαγωγίας.

Η πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση έγινε το 1995 μέσα από τη συχνότητα του MEGA και την πρωινή εκπομπή «Μεταξύ μας», όπου εργάστηκε ως γυμνάστρια και γρήγορα έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στο κοινό.

Η πορεία στην τηλεόραση και το τραγούδι

Η Γωγώ Μαστροκώστα κατάφερε να ξεχωρίσει για την ενέργεια, την εικόνα και την παρουσία της, συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές εκπομπές και projects που την έκαναν ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz τη δεκαετία του 2000.

Το 2007 αποφάσισε να κάνει στροφή και στον χώρο της μουσικής, κυκλοφορώντας τον δίσκο «Αμαρτία», δοκιμάζοντας τις δυνάμεις της και στο τραγούδι.

Ο γάμος με τον Τραϊανό Δέλλα και η οικογένειά τους

Η προσωπική της ζωή απασχόλησε πολλές φορές τα media, κυρίως λόγω της σχέσης της με τον ποδοσφαιριστή Τραϊανό Δέλλα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 28 Μαΐου 2010, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ την ίδια ημέρα βάφτισαν και την κόρη τους, Βικτώρια.

Οι δυο τους συμπλήρωσαν περισσότερα από 20 χρόνια κοινής πορείας και θεωρούνται ένα από τα πιο αγαπημένα και διακριτικά ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Σε συνεντεύξεις της, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση τους και τη δυνατή στήριξη που της προσέφερε ο Τραϊανός Δέλλας στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της.

«Δεν τον ερωτεύτηκα με τη μία»

Η ίδια έχει αποκαλύψει πως στην αρχή της γνωριμίας τους ο Τραϊανός Δέλλας της φαινόταν «φοβιστικός», λόγω της έντονης προσωπικότητας και της επιβλητικής παρουσίας του.

«Δεν τον ερωτεύτηκα με τη μία. Ήταν πολύ αρσενικό. Είδα έναν άντρα δύο μέτρα και μου φάνηκε υπερβολικό για μένα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Παρά τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες στην αρχή της σχέσης τους, οι δυο τους κατάφεραν να δημιουργήσουν μια δυνατή οικογένεια.

Μια γυναίκα που κράτησε χαμηλούς τόνους

Παρότι υπήρξε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, η Γωγώ Μαστροκώστα τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένεια και την προσωπική της ζωή.

Αποτελεί ένα πρόσωπο που απασχόλησε το κοινό, τόσο για τη διαδρομή της στην τηλεόραση όσο και για τη δύναμη που έδειξε στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της.

