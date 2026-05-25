Με «τέταρτο αστεράκι ραμμένο» καλημέρισε ο Οικονόμου τον Παυλόπουλο και τον Πορτοσάλτε - «7 έχουμε» (vids)

Ημέρα χαράς είναι η σημερινή για τους φίλους του Ολυμπιακού που πανηγυρίζουν την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας μετά τη χθεσινή επικράτηση των ερυθρολεύκων επί της Ρεάλ και ο Δημήτρης Οικονόμου δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Γνωστός για τα ολυμπιακά του αισθήματα, ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ καλημέρισε τους δύο συμπαρουσιαστές του στην εκπομπή «Σήμερα», Άκη Παυλόπουλο και Άρη Πορτοσάλτε με ένα «εδώ είμαστε, με το τέταρτο αστεράκι ραμμένο».

Ο φίλος του Παναθηναϊκού, Άκης Παυλόπουλος είχε έτοιμη την ατάκα «εμείς έχουμε 7 ευρωπαϊκά, σας δώσαμε και το γήπεδο», αλλά έστω και έτσι δεν γλύτωσε από τον δεύτερο Ολυμπιακό της παρέας, Θεοδόση Πάνου.

«Θέλω να μου τρως, να μη μου στεναχωριέσαι γιατί σε βλέπω λίγο κομμένο».

Ο Οικονόμου, πάντως, είχε πολλή όρεξη να πειράξει και τον Πορτοσάλτε, γνωστό για τη συμπάθειά του στην ΑΕΚ, λέγοντάς ότι θέλει να ξανακούσει τα συγχαρητήριά του.

«Είπαμε συγχαρητήρια, δεν θέλω να είστε προκλητικός κύριε συνάδελφε!», απάντησε ο τελευταίος χαμογελώντας.