Ολυμπιακός: Περιμένει την… ελευθέρας ο Φορτούνης

Μόνο τα διαδικαστικά απομένουν για να ειστρέψει στο μεγάλο Λιμάνι ο Κώστας Φορτούνης. 

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του έμπειρου μεσοεπιθετικού στους Πειραιώτες. Μετά από μία διετία στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Καλίτζ, ο Φορτούνης που έκανε… double-double την σεζόν που πέρασε με 10 γκολ και 12 ασίστ σε 29 ματς πρωταθλήματος, ετοιμάζεται να φορέσει ξανά την αγαπημένη του ερυθρόλευκη φανέλα. 

Για να ολοκληρωθεί η επιστροφή του στον Ολυμπιακό θα πρέπει να μείνει και τυπικά ελεύθερος, κάτι που πρόκειται να συμβεί το προσεχές διάστημα, έχοντας ήδη δώσει τα χέρια με την ομάδα της καρδιάς του. 

