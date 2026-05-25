Ολυμπιακός: Περιμένει την… ελευθέρας ο Φορτούνης

Μόνο τα διαδικαστικά απομένουν για να ειστρέψει στο μεγάλο Λιμάνι ο Κώστας Φορτούνης.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του έμπειρου μεσοεπιθετικού στους Πειραιώτες. Μετά από μία διετία στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Καλίτζ, ο Φορτούνης που έκανε… double-double την σεζόν που πέρασε με 10 γκολ και 12 ασίστ σε 29 ματς πρωταθλήματος, ετοιμάζεται να φορέσει ξανά την αγαπημένη του ερυθρόλευκη φανέλα.

Για να ολοκληρωθεί η επιστροφή του στον Ολυμπιακό θα πρέπει να μείνει και τυπικά ελεύθερος, κάτι που πρόκειται να συμβεί το προσεχές διάστημα, έχοντας ήδη δώσει τα χέρια με την ομάδα της καρδιάς του.