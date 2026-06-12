Το Μουντιάλ άρχισε με... συνωμοσίες: «Δεν ήταν η Σακίρα αυτή!» | Το σημείο «κλειδί» (pic & vid)

Ταραχώδης η πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς πέρα από οργανωτικά ζητήματα, επεισόδια και ένα παιχνίδι με τρεις αποβολές, πολύς ντόρος έχει δημιουργηθεί σχετικά με το αν η Κολομβιανή ή σωσίας τραγούδησε το «Dai Dai» πριν τη σέντρα!

Η Σακίρα έδωσε το δικό της σόου στην πρεμιέρα του Μουντιάλ στο Μεξικό, ή μήπως όχι; Με αναρτήσεις στα social media, ο κόσμος αντιδρά και αμφισβητεί την παρουσία της Κολομβιανής σταρ στην Αζτέκα, θεωρώντας ότι την αντικατέστησε η σωσίας... Shakibecca!

💃Shakibecca sorprendió entre los aficionados que se congregaron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para vivir la fiesta mundialista.



Durante su visita, compartió su entusiasmo por ser parte de su primer Mundial celebrado en México y se mostró optimista sobre… pic.twitter.com/olSQbYZEEz — La Silla Rota (@lasillarota) June 11, 2026

No es Shaki. Algo pasó de urgencia a última hora y siento que al último momento llamaron a una doble, porque no tiene su energía, ni se ve igual, y luego sale con lentes. ¿Qué opinan? 🤔🕵️‍♀️ pic.twitter.com/rCccGNnp0g — PolitiCrack, (@AnalistaClara2) June 11, 2026



O παραπάνω λογαριασμός στο «Χ» ανέδειξε την πρώτη θεωρία συνωμοσίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και η συνέχεια δόθηκε από αναρτήσεις με συγκρίσεις, αμφισβητώντας τις χορευτικές κινήσεις της, ενώ δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι φοράει παντού γυαλιά.

Por que enganaram todo mundo? Onde está Shakira? pic.twitter.com/j2yGo2Sqe7 — Sandra (@SanF_2025) June 12, 2026

🚨 POLÉMICA EN REDES 🚨



La presentación del Mundial volvió a encender el debate en redes sociales luego de que cientos de usuarios aseguraran que la mujer que apareció durante el evento no sería la artista original, sino una presunta doble.



Las imágenes se han viralizado… pic.twitter.com/iXm29bRIUj — NotiCali (@NotiCaliOficial) June 12, 2026

Αναμενόμενα έχει δημιουργηθεί τεράστιος σάλος, ακόμα και υποψίες ότι η Σακίρα προκρίνει τη λύση της σωσίας της από τον Ισημερινό, με σκοπό να μην πηγαίνει σε όλες τις συναυλίες! Σταρ όπως ο J Balvin, η Maná, η Lila Downs βρέθηκαν, επίσης, στην σκηνή της ιστορικής Αζτέκα, όμως η Κολομβιανή έχει συνδέσει το όνομά της με το κορυφαίο γεγονός στον ποδοσφαιρικό κόσμο, τραγουδώντας το 2006, το 2010 και το 2014. Όσο η ομάδα της δεν απαντά στις θεωρίες συνωμοσίας, μόνο η παρακάτω φωτογραφία μπορεί να την σώσει...