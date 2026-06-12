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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2026: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ
stoixima
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Το Μουντιάλ άρχισε με... συνωμοσίες: «Δεν ήταν η Σακίρα αυτή!» | Το σημείο «κλειδί» (pic & vid)

Ποδόσφαιρο
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Ταραχώδης η πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς πέρα από οργανωτικά ζητήματα, επεισόδια και ένα παιχνίδι με τρεις αποβολές, πολύς ντόρος έχει δημιουργηθεί σχετικά με το αν η Κολομβιανή ή σωσίας τραγούδησε το «Dai Dai» πριν τη σέντρα!

Η Σακίρα έδωσε το δικό της σόου στην πρεμιέρα του Μουντιάλ στο Μεξικό, ή μήπως όχι; Με αναρτήσεις στα social media, ο κόσμος αντιδρά και αμφισβητεί την παρουσία της Κολομβιανής σταρ στην Αζτέκα, θεωρώντας ότι την αντικατέστησε η σωσίας... Shakibecca!


O παραπάνω λογαριασμός στο «Χ» ανέδειξε την πρώτη θεωρία συνωμοσίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και η συνέχεια δόθηκε από αναρτήσεις με συγκρίσεις, αμφισβητώντας τις χορευτικές κινήσεις της, ενώ δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι φοράει παντού γυαλιά.

Αναμενόμενα έχει δημιουργηθεί τεράστιος σάλος, ακόμα και υποψίες ότι η Σακίρα προκρίνει τη λύση της σωσίας της από τον Ισημερινό, με σκοπό να μην πηγαίνει σε όλες τις συναυλίες! Σταρ όπως ο J Balvin, η Maná, η Lila Downs βρέθηκαν, επίσης, στην σκηνή της ιστορικής Αζτέκα, όμως η Κολομβιανή έχει συνδέσει το όνομά της με το κορυφαίο γεγονός στον ποδοσφαιρικό κόσμο, τραγουδώντας το 2006, το 2010 και το 2014. Όσο η ομάδα της δεν απαντά στις θεωρίες συνωμοσίας, μόνο η παρακάτω φωτογραφία μπορεί να την σώσει...

Το Μουντιάλ άρχισε με... συνωμοσίες: «Δεν ήταν η Σακίρα αυτή!» | Το σημείο «κλειδί» (pic & vid)