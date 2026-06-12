Το Μουντιάλ άρχισε με... συνωμοσίες: «Δεν ήταν η Σακίρα αυτή!» | Το σημείο «κλειδί» (pic & vid)

Η Σακίρα έδωσε το δικό της σόου στην πρεμιέρα του Μουντιάλ στο Μεξικό, ή μήπως όχι; Με αναρτήσεις στα social media, ο κόσμος αντιδρά και αμφισβητεί την παρουσία της Κολομβιανής σταρ στην Αζτέκα, θεωρώντας ότι την αντικατέστησε η σωσίας... Shakibecca!
O παραπάνω λογαριασμός στο «Χ» ανέδειξε την πρώτη θεωρία συνωμοσίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και η συνέχεια δόθηκε από αναρτήσεις με συγκρίσεις, αμφισβητώντας τις χορευτικές κινήσεις της, ενώ δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι φοράει παντού γυαλιά.
🚨 POLÉMICA EN REDES 🚨— NotiCali (@NotiCaliOficial) June 12, 2026
La presentación del Mundial volvió a encender el debate en redes sociales luego de que cientos de usuarios aseguraran que la mujer que apareció durante el evento no sería la artista original, sino una presunta doble.
Las imágenes se han viralizado… pic.twitter.com/iXm29bRIUj
Αναμενόμενα έχει δημιουργηθεί τεράστιος σάλος, ακόμα και υποψίες ότι η Σακίρα προκρίνει τη λύση της σωσίας της από τον Ισημερινό, με σκοπό να μην πηγαίνει σε όλες τις συναυλίες! Σταρ όπως ο J Balvin, η Maná, η Lila Downs βρέθηκαν, επίσης, στην σκηνή της ιστορικής Αζτέκα, όμως η Κολομβιανή έχει συνδέσει το όνομά της με το κορυφαίο γεγονός στον ποδοσφαιρικό κόσμο, τραγουδώντας το 2006, το 2010 και το 2014. Όσο η ομάδα της δεν απαντά στις θεωρίες συνωμοσίας, μόνο η παρακάτω φωτογραφία μπορεί να την σώσει...