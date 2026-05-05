Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Εντρικ θα επιστρέψει οριστικά το καλοκαίρι

Απόλυτος για το μέλλον του Βραζιλιάνου επιθετικού εμφανίστηκε ο ατζέντης του.

Ο Εντρικ βρήκε τον εαυτό του από την ημέρα που φόρεσε τη φανέλα της Λιόν στο πρωτάθλημα της Ligue 1. Ο 19χρονος Βραζιλιάνος φορ έφυγε τον Ιανουάριο από τη Ρεάλ Μαδρίτης, πήγε δανεικός στη Λιόν μέχρι το τέλος της σεζόν και από τότε έχει ξεδιπλώσει το πληθωρικό ταλέντο του, έχοντας οκτώ γκολ και επτά ασίστ σε 19 συμμετοχές με τους «λιονέ».

Πολλά ακούγονται για το μέλλον του, καθώς έχει προτάσεις από ομάδες της Αγγλίας, με την Τσέλσι και την Αρσεναλ να ζητούν το δανεισμό του αλλά ο μάνατζερ του, Τιάγκο Φρέιτας, ήταν πάλι κατηγορηματικός σε δηλώσεις του στην αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «Marca»: «Ο Εντρικ το καλοκαίρι θα επιστρέψει στη Ρεάλ. Διάφορες ομάδες έχουν μιλήσει μαζί μου, αλλά η διοίκηση στη Μαδρίτη απορρίπτει όλες τις προτάσεις.»