ΟΦΗ: Στο προσκήνιο το πλάνο για νέο γήπεδο – Η έκταση που εξετάζεται

Πρόθεση του Μιχάλη Μπούση είναι η κατασκευή νέου γηπέδου του ΟΦΗ, με τη συζήτηση να επανέρχεται στο προσκήνιο. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει κάνει μια πρώτη κουβέντα με την ΠΑΕ για μια έκταση που μπορεί γίνει το έργο.

Σύμφωνα με το grandsport.gr, οι άνθρωποι του ΟΦΗ είχαν συνάντηση με στελέχη του Δήμου Ηρακλείου, ενώ πραγματοποιήθηκε και επίσκεψη στον χώρο, τον οποίο έχει προτείνει σε πρώτη φάση, η πλευρά της δημοτικής αρχής, ως ένα χώρο που πρέπει να εξεταστεί.

Πρόκειται για οικόπεδο που βρίσκεται επί της οδού Λυκείου, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Η συγκεκριμένη έκταση φτάνει συνολικά περίπου τα 80 στρέμματα, ωστόσο δεν πρόκειται για ένα ενιαίο και απολύτως «καθαρό» οικόπεδο.

Ένα τμήμα της ανήκει στον Δήμο Ηρακλείου, ένα άλλο θα πρέπει να περάσει από διαδικασία απαλλοτρίωσης, ενώ υπάρχουν και κομμάτια που στο σχέδιο πόλεως έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι πρασίνου.

Αυτό ακριβώς είναι και το βασικό σημείο που απαιτεί περαιτέρω μελέτη. Υπάρχει, σύμφωνα με όσα εξετάζονται, ένα μεγάλο καθαρό τμήμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον, όμως συνολικά η περιοχή χρειάζεται διερεύνηση σε βάθος, ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως τι ισχύει ιδιοκτησιακά, πολεοδομικά και λειτουργικά. Στον ΟΦΗ η περίπτωση ακούγεται ενδιαφέρουσα, όμως είναι σαφές πως ακόμη δεν υπάρχει οριστική εικόνα.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Ηρακλείου αναλαμβάνει τώρα μία πρώτη προεργασία μέσω των υπηρεσιών του, ώστε να αποκτήσει πιο αποκρυσταλλωμένη εικόνα για το σύνολο της έκτασης, τα δεδομένα που τη συνοδεύουν και το κατά πόσο μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενός σύγχρονου ποδοσφαιρικού γηπέδου. Από εκεί και πέρα, τη σκυτάλη θα πάρει και ο ΟΦΗ, προκειμένου να εξετάσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης.

Το σημαντικό είναι ότι η διαδικασία εξερεύνησης έχει πλέον ξεκινήσει, χωρίς όμως να σημαίνει ότι έχει ληφθεί κάποια τελική απόφαση. Όλα βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και απαιτείται χρόνος για να φανεί αν η συγκεκριμένη λύση μπορεί πράγματι να προχωρήσει.

Αυτό που προκύπτει ξεκάθαρα, πάντως, είναι η πρόθεση του Δήμου Ηρακλείου να κάνει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε η έδρα του ΟΦΗ να παραμείνει εντός των ορίων της πόλης. Παρά τα διάφορα σενάρια που ακούγονται, η βούληση της δημοτικής πλευράς είναι σαφής: ο ΟΦΗ να μείνει στο Ηράκλειο και να αποκτήσει μία έκταση που θα μπορεί να υποστηρίξει τις σύγχρονες απαιτήσεις ενός νέου γηπέδου.