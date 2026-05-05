Η Μάντσεστερ Σίτι πέταξε 12 βαθμούς έχοντας προβάδισμα στο σκορ!

Οι Σίτιζενς δίνουν μάχη για την κατάκτηση της Premier League, όμως η γκέλα με την Έβερτον έφερε σε δύσκολη θέση την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Η Μάντσεστερ Σίτι αν και προηγήθηκε με 0-1 στην έδρα της Έβερτον, είδε τους γηπεδούχους να κάνουν την ανατροπή και να προηγούνται με 3-1, όμως οι «Πολίτες» πήραν τον βαθμό ισοφαρίζοντας σε 3-3 στις καθυστερήσεις.

Έτσι, η Μάντσεστερ Σίτι σε 34 αγώνες έχει 71 βαθμούς και η Άρσεναλ σε 35 ματς έχει 76, με τους «κανονιέρηδες» να κρατούν πλέον την τύχη στα χέρια τους, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα να χάνει τεράστια ευκαιρία.

Η Σίτι, μάλιστα μέσα στο 2026 έχει καταφέρει να απωλέσει 12 βαθμούς σε αναμετρήσεις που είχε το προβάδισμα το σκορ και είναι η ομάδα που έχει χάσει τους περισσότερους πόντους μαζί με Τότεναμ και Νιούκαστλ